Giờ vàng đã điểm, 00h đêm nay (18/9), Thần Tài mở cửa phát lộc gọi tên: 3 con giáp lộc tới ào ào, phất lên như diều gặp gió, tiền tài rủng rỉnh đến cuối tháng

Tử vi ngày 18/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ có thời gian tìm hiểu những sở thích cá nhân của chính mình.

Tình duyên: Có tình cảm nhưng mãi không thô lỗ, nên cả hai đường ai nấy đi.

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay khá khép kín trong công việc, bạn luôn tự trau dồi kiến thức, không để bản thân thiếu kỹ năng khi làm việc.

Tài lộc: Tiêu tiền là cách làm bạn thoải mái, nhưng đôi lúc tiêu quá nhiều cũng là một vấn đề cần khắc phục.

Sức khỏe: Luôn có thời gian nghỉ ngơi, không thích ăn nhiều đường.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách vui vẻ, hòa nhã. Con giáp này biết cách cư xử nên luôn được mọi người yêu mến. Bản mệnh biết mình cân gì, không tham lam, không tranh giành.

Tuổi Dậu biết nắm bắt cơ hội tốt để thể hiện khả năng của bản thân. Bản mệnh được cấp trên công nhận năng lực. Sự thông minh, kinh nghiệm dày dặn giúp tuổi Dậu có thể vươn lên mạnh mẽ, gặt hái nhiều thành công vào ngày mới.

Tử vi dự báo rằng 18/9/2023, tuổi Dậu đón nhiều tài lộc. Bản mệnh được cát tinh chiếu cố, dẫn đường đến thành công. Dù đạt được thành tựu như thế nào, tuổi Dậu cũng luôn giữ sự khiêm tốn, sống giản dị, gần gũi với những người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 18/9/2023, tuổi Tỵ có thể đón nhiều niềm vui về tiền bạc. Việc buôn bán kinh doanh như được tiếp thêm nguồn sinh khí mới khi đã nắm bắt được biến động thị trường để kịp thời điều chỉnh. Con giáp này đang có lợi thế dẫn đầu so với đối thủ.

Chẳng những vậy, công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ cũng rộng mở hơn. Nhờ chính sự thông minh, khoan dung, bản mệnh đã chiếm được cảm tình của đồng nghiệp cũng như cấp trên, đạt được bước tiến mới quan trọng trong công việc của mình.

Tuy nhiên tuổi Tỵ nên nghiêm túc xem xét lại các mối quan hệ của mình. Con giáp này cần xác định mình đang tìm kiếm điều gì, những vấn đề trong các mối quan hệ trong quá khứ ảnh hưởng như thế nào tới bản mệnh và liệu bản mệnh đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới hay chưa.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.