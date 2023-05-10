Giờ VÀNG đã điểm, 00h đêm nay (11/5/2023): Thần Tài mở cửa phát lộc gọi tên: 3 con giáp này 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, lộc tới ào ào không ai may mắn bằng

Tử vi 12 con giáp dự báo cục diện Tự Hình gây ra nhiều vận không cát lợi. Công danh sự nghiệp có phần bấp bênh do trạng thái tâm lý của bản mệnh không vững, tuy nhiên lại có Nguyệt Lệnh Quan Đới trợ đường quan lộc, sự nghiệp có nhiều biến chuyển hy vọng. Đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

Chuyện tình cảm không quá tốt cũng chẳng quá xấu. Cách cư xử của bạn sẽ quyết định tính bền vững của mối quan hệ. Có chuyện gì cũng nên chia sẻ với nửa kia, đừng giấu hết trong lòng sẽ tạo thành khoảng cách và sự nghi ngờ lẫn nhau. Người độc thân chớ nên phụ thuộc cảm xúc vào một người nào đó bởi bạn có thể thất vọng vì những kỳ vọng của mình.

Tài lộc được dự báo có cơ hội thăng tiến nhờ tài tinh chiếu mệnh, bạn càng chăm chỉ cày cuốc thì thu về càng nhiều. Tuy nhiên vận khí chưa ổn định, có giữ được tiền trong tay hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Đôi khi bạn có thể vì chủ quan quá mức mà đưa ra những lựa chọn, quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc mất mát, hao tổn.

Phương diện sức khỏe cũng cần phải chú ý. Bởi có Thiên Nguyệt chủ ốm đau ảnh hưởng, sức khỏe liên tục xuất hiện tình trạng bất thường, bạn cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 11/5/2023 hôm nay, tuổi Tỵ có thể thẳng bước tới thành công. Thậm chí, dù gặp phải khó khăn đi nữa, bản mệnh cũng có thể biến nguy thành cơ nhờ vào bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú của mình.

Tuy nhiên, với những người đã gặt hái thành công, bản mệnh chớ vội thỏa mãn và ngủ quên trên chiến thắng. Nếu đã chạm tay đến cái đích này, tuổi Tỵ nên nhanh chóng xác định cái đích tiếp theo. Sự chần chừ, trì trệ có thể tạo cơ hội cho kẻ khác vượt qua mình.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày mới này, bản mệnh nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay cả Hỷ thần ở hướng Đông Bắc và Tài thần ở hướng Nam.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Năm ngày 11/5/2023 hôm nay, tuổi Thân gặp được nhiều cơ hội để bứt phá trong sự nghiệp. Nếu là người làm công ăn lương, bản mệnh tìm ra con đường mới để thể hiện bản thân, khiến mọi người đều phải ngạc nhiên và khâm phục.

Người làm lãnh đạo có con mắt tinh đời nên nhận ra trước những nguy cơ, giúp tập thể tránh được một bàn thua trông thấy. Hãy luôn thể hiện vai trò lãnh đạo, dẫn dắt, bản mệnh chính là một người sinh ra để dẫn lối tới thành công.

Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, dễ có bất đồng giữa các cặp đôi, rất có thể nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện tiền bạc. Con giáp này cần phải chia sẻ những khó khăn mình đang gặp phải với đối phương, như vậy thì nửa kia mới có thể thông cảm và chia sẻ.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!