Giờ VÀNG đã điểm, 00h đêm nay (10/5/2023), Thần Tài mở cửa phát lộc gọi tên: 3 con giáp này 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, lộc tới ào ào không ai may mắn bằng

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Tư ngày 10/5/2023 hôm nay, tuổi Mão được nâng bước đến thành công nhanh hơn. Người ta có nghỉ thì nghỉ, bản mệnh vẫn phải cày cuốc. Nhờ cần cù nên trời thương, những ai sắp thi cử, bầu cử, xin việc sẽ gặp may mắn.

Tình cảm cũng kém may mắn, con giáp này dễ bị bạn bè phản bội, người thân trong họ hàng thì hại nhau vì quyền lợi. Tuổi Mão nên hiểu rằng, dựa vào bản thân là chỗ dựa vững chắc nhất, tin người quá vội cũng là cái tội.

Tuy nhiên, trong ngày con giáp này lại dễ phải chi tiêu nhiều. Hàng loạt đồ đạc hoặc vật dụng gia đình của bản mệnh tự nhiên hỏng hóc khiến bản mệnh phải tốn tiền sửa hoặc sắm đồ mới.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 10/5/2023 hôm nay, tuổi Tý làm việc gì cũng chắc chắn, cần cù. Trong khi bao người đang chán ngán với công việc hiện tại thì bản mệnh lại kiên cường, tự động viên bản thân cố gắng nên có thể được cất nhắc tăng lương.

Thêm vào đó, con giáp này ăn nói khéo léo, các mối quan hệ xã giao rất thuận lợi. Bản mệnh đi đâu cũng được mọi người quý mến, dù đôi lúc có chút trầm tính nhưng rất biết cân bằng các mối quan hệ, sống biết điều.

Nhưng trong ngày hôm nay, tài vận dễ gặp rủi ro. Đi ra ngoài, con giáp này nhớ bảo quản tài sản cá nhân kỹ càng, không để xe lung tung. Khi tham gia giao thông cũng phải cẩn thận, chấp hành nghiêm luật giao thông để không bị phạt tiền.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra Hung nhiều hơn Cát. Người tuổi này cần đề phòng tiểu nhân, tránh phát sinh những vụ tranh chấp hay thị phi ngoài ý muốn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc kém sắc. Do ảnh hưởng của Tỷ Kiên khiến cho nguồn thu nhập của con giáp này bị thâm hụt đáng kể do phát sinh những sự cố cần dùng đến số tiền lớn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm êm ấm. May mắn “gõ cửa” giúp cho đôi lứa yêu nhau thoát khỏi tình trạng bế tắc trong chuyện tình cảm. Sau những sóng gió trước đó, dường như cả hai có thể tìm ra điểm giống nhau trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.