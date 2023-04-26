Giờ lành điểm 12h trưa mai (27/4), 3 con giáp đón ánh nắng TÀI LỘC, gặp được Quý nhân, số mệnh đổi dời, vận may ùn ùn kéo đến

Tâm linh - Tử vi 26/04/2023 16:31

Đúng 12h trưa mai, 3 con giáp vận khí lên cao, lộc lá trĩu cành, tiền tài vô số kể.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, đúng 12h trưa 27/4, đem tới niềm vui tài lộc cho tuổi Sửu. Một số người thậm chí có thể phát tài chỉ dựa vào may mắn. Tuy nhiên, khi túi tiền rủng rỉnh, bản mệnh cần nghĩ tới việc đầu tư hữu ích, chớ tiêu xài lãng phí rồi của thiên trả địa.

Giờ lành điểm 12h trưa mai (27/4), 3 con giáp đón ánh nắng TÀI LỘC, gặp được Quý nhân, số mệnh đổi dời, vận may ùn ùn kéo đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người chăm chỉ với các công việc tay trái cũng có một khoản dư dả. Con giáp này tạo được niềm tin trong lòng khách hàng, đối tác nên ai cũng muốn hợp tác lâu dài để đôi bên cùng phát triển.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng chính Đông phía ngoài cửa phòng. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Tuổi Mùi

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi tìm ra định hướng cho tương lai của mình. Không ai biết những gì bạn sẽ phải đối mặt là tốt hay xấu, nhưng lòng quyết tâm ắt sẽ dẫn lối bạn tới thành công.

Từ 12h trưa, nếu chịu khó ra ngoài, bạn có thể gặp được những đối tác khá triển vọng. Vì thế, bạn không nên sống trong thế giới riêng nữa mà hãy mở rộng mối quan hệ của mình. Hơn nữa, ra ngoài hít thở không khí cũng sẽ khiến bạn thấy sảng khoái hơn. 

Giờ lành điểm 12h trưa mai (27/4), 3 con giáp đón ánh nắng TÀI LỘC, gặp được Quý nhân, số mệnh đổi dời, vận may ùn ùn kéo đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiếc rằng Mộc khắc Thổ, con giáp này cần phải dành thêm thời gian cho những người thân yêu của mình thay vì để thời gian rảnh rỗi cho những thú vui cá nhân, đặc biệt là trong những kì nghỉ dài ngày như thế này. Đừng để tới khi mất đi rồi mới nuối tiếc.

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay từ 12h trưa 27/04/2023 này, Tuổi Ngọ đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Giờ lành điểm 12h trưa mai (27/4), 3 con giáp đón ánh nắng TÀI LỘC, gặp được Quý nhân, số mệnh đổi dời, vận may ùn ùn kéo đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Dậu được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Vận trình tình cảm của Tuổi Ngọ cũng có chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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