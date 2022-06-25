Giờ lành đã điểm, đúng 0h ngày cuối cùng của tháng 6, 3 con giáp này như thể được thay da hoán cốt, rũ bỏ mọi điểm gở, đón chào chuỗi may mắn bùng nổ khiến ai cũng thèm khát, không khác gì thần may mắn hiển linh

Dưới sự trợ giúp của Tam Hợp, người tuổi Sửu dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người trong ngày hôm nay. Bạn nhanh chóng tìm được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân và gặt hái được những thành công ấn tượng.

Tuy nhiên, người có vị thế cao thì cần quan tâm và tiếp xúc với nhân viên cấp dưới của mình nhiều hơn. Chỉ khi quan tâm đến họ, bạn mới biết được mong muốn và nguyện vọng của họ là gì, từ đó sắp xếp nhân sự vào từng vị trí thích hợp.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình, giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà.

Tuổi Dần

Ngày 30/6/2021, cát tinh nâng đỡ cho mọi việc diễn ra suôn sẻ, thậm chí nếu tuổi Dần phải đi đâu đó cũng có được chuyến đi như ý với những trải nghiệm thú vị. Về khía cạnh công việc, bản mệnh có được lời khuyên hữu ích thông qua những buổi gặp gỡ bạn bè.

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Đừng dễ hài lòng, đừng dễ chấp nhận những gì mình có ngày hôm nay, bởi mọi thứ có thể rất dễ sẽ thay đổi theo cách mà con giáp này không nghĩ tới. Đây là ngày mà tuổi Dần cần phải có một cái nhìn tỉnh táo và linh hoạt hơn trước những thay đổi của đời sống.

Trong ngày Kim Mộc xung khắc ảnh hưởng tới mối quan hệ trong gia đình, có thể là anh em sẽ xảy ra chuyện bất hòa. Thậm chí vì chuyện vay mượn tiền lẫn nhau mà xảy ra xung đột, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của mọi người trong nhà.

Tuổi Ngọ

Hỏa khắc Kim, người tuổi Ngọ dễ vướng phải rắc rối trong chuyện tình cảm vào ngày hôm nay. Nếu còn độc thân, bạn cần đề phòng người chủ động tiếp cận mình, chớ nên dễ dàng tin vào lời ngon tiếng ngọt của người khác.

Nếu đã có gia đình, bản mệnh cần phải biết giữ mình, chủ động tạo khoảng cách với mọi người xung quanh. Chớ nên vì một phút ham vui mà khiến hạnh phúc gia đình tan biến, gây tổn thương cho người thân yêu nhất.



Trong công việc, Thiên Ấn cho thấy bạn có thể nhận được lòng tin của mọi người do có kinh nghiệm phong phú trong công việc. Nếu nắm bắt được thời cơ, bạn sẽ có cơ hội thăng quan, tiến chức, giữ vị trí được nhiều người tôn trọng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.