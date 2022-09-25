GIỜ LÀNH ĐÃ ĐIỂM, 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, làm đâu trúng đó, Tháng 9 trúng số, tháng 10 phất lên giàu có

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 06:27

Tử vi trong 60 ngày tới có những con giáp dưới đây sẽ có quý nhân chỉ lối đưa đường tìm ra cách làm ăn mới, thay đổi cục diện theo chiều hướng tốt đẹp.

Tuổi Mùi

Nhờ sự thông minh và nhanh nhạy nên trong 60 ngày tới, những người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc. Người cầm tinh con Dê là tuýp người rất sáng tạo trong công việc và luôn mong muốn được dẫn đầu.

Bản mệnh của con giáp này rất có cơ duyên với việc kiếm tiền. Do vậy, chỉ với một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cho người tuổi Mùi. Từ đó, công việc của con giáp này sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài và tiền bạc đến khá dễ dàng.

Nhìn chung, cuộc đời của người cầm tinh con Dê khá đủ đầy và viên mãn. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều lộc của trời ban; vận may tới ào ào giúp chủ nhân gặt hái thành công bất ngờ. Thậm chí, đường công danh sáng ngời của tuổi Mùi có thể khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tỵ.

GIỜ LÀNH ĐÃ ĐIỂM, 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, làm đâu trúng đó, Tháng 9 trúng số, tháng 10 phất lên giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, năm nay là năm tuổi của những người tuổi Hợi chính là con giáp gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đặc biệt là tử vi trong tháng 9 dương lịch sắp tới những người tuổi Hợi sẽ là con giáp hô mưa gọi gió, làm đâu trúng đó tiền bạc cứ thi nhau chảy vào túi khiến cuộc sống của bạn cực kỳ viên mãn.

Do những người tuổi Hợi được Thần tài ưu ái, bù đắp lại cho những khó khăn họ gặp phải vào khoảng thời gian giữa năm nay. Tử vi học có nói, sau tháng 4 âm lịch may mắn, tháng 9 âm này, tuổi Hợi sẽ những cơ hội thuận lợi trong công việc, do đó, muốn có một cuộc sống sung túc, dư dả mà nhiều người ao ước, tuổi Hợi nhất định phải biết nắm bắt thật tốt.

GIỜ LÀNH ĐÃ ĐIỂM, 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, làm đâu trúng đó, Tháng 9 trúng số, tháng 10 phất lên giàu có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi trong thời gian tới đặc biệt là trong tháng 9 âm lịch, tuổi Sửu là 1 trong 2 con giáp có cát tinh chiếu rọi nên cuộc sống của họ cũng trở nên suôn sẻ, hanh thông bất ngờ.

Với sự xuất hiện của sao Phúc Đức, tuổi Sửu được bảo vệ trước những rủi ro, nhất là về mặt sức khỏe. Được quý nhân trợ giúp, công việc của họ dần thu được kết quả tốt. Cứ nỗ lực không ngừng, tuổi Sửu nhất định sẽ có đạt được nhiều thành công. Những người tuổi Sửu không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà đường tình duyên hết sức thuận lợi đào hoa. Nếu còn độc thân thì người tuổi Sửu có thể tìm thấy một nửa đích thực của mình. Với những người có đôi có cặp thì cuộc sống càng thêm phần gắn bó viên mãn hạnh phúc.

GIỜ LÀNH ĐÃ ĐIỂM, 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, làm đâu trúng đó, Tháng 9 trúng số, tháng 10 phất lên giàu có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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