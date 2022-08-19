Gieo quẻ cuối tuần (20/8 - 21/8), 3 con giáp qua cơn bĩ cực, ngủ êm trên đống tiền, tắm dưới cơn mưa bạc, vàng đeo kín người

Tử vi có nói, vào cuối tuần này, 3 con giáp này sẽ gặp vận tốt, vô cùng may mắn trong công việc, tình duyên và tài lộc.

Tuổi Hợi Hợi vốn là con giáp đa sầu đa cảm, nội tâm phong phú nên không ít lần tuổi Hợi vì cả tin mà lâm vào cảnh tiền mất tật mang. Thế nhưng, chính nhờ bị lừa gạt, thất bại Hợi mới trưởng thành, bản lĩnh và kiên cường hơn rất nhiều. Đây chính là nền tảng vững chắc để Hợi có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp. Cuộc sống của Hợi sẽ bước sang trang mới trong 2 ngày cuối tuần này. Mọi xui xẻo đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý, may mắn ập vào nhà của họ tới tấp. Tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ hưởng thụ chính là phúc phận trời ban cho Hợi.



Đây chính là nền tảng vững chắc để Hợi có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp. Cuộc sống của Hợi sẽ bước sang trang mới trong 2 ngày cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Tuổi Mão được Phúc tinh chiếu mệnh trong giai đoạn cuối tuần này nên tài lộc vô cùng vượng phát. Đặc biệt, con giáp may mắn làm đâu thắng đó, quý nhân giúp đỡ, vận trình khởi sắc rõ rệt. Con giáp này nếu có kế hoạch thì nhanh chóng thực hiện ngay để kẻo lỡ thời cơ. Trong thời gian này nhờ vào thắng lớn ở lĩnh vực kinh doanh, trúng đậm ở những hợp đồng lớn mà tuổi Mão tích lũy được một khoản tiền lớn. Không chỉ thăng quan phát tài trong công việc, mà tuổi Mão còn rất may mắn thuận lợi trong tình duyên, vận đào hoa đỏ thắm.

Tuổi Mão được Phúc tinh chiếu mệnh trong giai đoạn cuối tuần này nên tài lộc vô cùng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ được trời ban vô số phúc lành từ khi sinh ra. Vậy nên, ngay từ thuở nhỏ họ đã may mắn hơn người, cuộc sống thuận lợi vô cùng. Nhờ thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên Ngọ nhất định sẽ làm giàu thành công. Nếu không là “ông to bà lớn” Ngọ cũng là đại gia bạc tỷ, sự nghiệp hiển vinh. Vào thời gian cuối tuần này nhờ có cát tinh chiếu mệnh rất nhiều cơ hội đổi đời sẽ tìm đến tận cửa nhà con giáp tuổi Ngọ. Con giáp này sẽ là đâu thắng đó, gom về khối lợi nhuận khổng lồ, muốn nghèo cũng chẳng được. Vào thời gian cuối tuần này nhờ có cát tinh chiếu mệnh rất nhiều cơ hội đổi đời sẽ tìm đến tận cửa nhà con giáp tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

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