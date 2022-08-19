Gieo quẻ cuối tuần (20/8 - 21/8), 3 con giáp qua cơn bĩ cực, ngủ êm trên đống tiền, tắm dưới cơn mưa bạc, vàng đeo kín người

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 18:40

Tử vi có nói, vào cuối tuần này, 3 con giáp này sẽ gặp vận tốt, vô cùng may mắn trong công việc, tình duyên và tài lộc.

Tuổi Hợi

Hợi vốn là con giáp đa sầu đa cảm, nội tâm phong phú nên không ít lần tuổi Hợi vì cả tin mà lâm vào cảnh tiền mất tật mang. Thế nhưng, chính nhờ bị lừa gạt, thất bại Hợi mới trưởng thành, bản lĩnh và kiên cường hơn rất nhiều.

Đây chính là nền tảng vững chắc để Hợi có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp. Cuộc sống của Hợi sẽ bước sang trang mới trong 2 ngày cuối tuần này. Mọi xui xẻo đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý, may mắn ập vào nhà của họ tới tấp. Tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ hưởng thụ chính là phúc phận trời ban cho Hợi.

Gieo quẻ cuối tuần (20/8 - 21/8), 3 con giáp qua cơn bĩ cực, ngủ êm trên đống tiền, tắm dưới cơn mưa bạc, vàng đeo kín người - Ảnh 1
Đây chính là nền tảng vững chắc để Hợi có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp. Cuộc sống của Hợi sẽ bước sang trang mới trong 2 ngày cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão được Phúc tinh chiếu mệnh trong giai đoạn cuối tuần này nên tài lộc vô cùng vượng phát. Đặc biệt, con giáp may mắn làm đâu thắng đó, quý nhân giúp đỡ, vận trình khởi sắc rõ rệt. Con giáp này nếu có kế hoạch thì nhanh chóng thực hiện ngay để kẻo lỡ thời cơ.

Trong thời gian này nhờ vào thắng lớn ở lĩnh vực kinh doanh, trúng đậm ở những hợp đồng lớn mà tuổi Mão tích lũy được một khoản tiền lớn. Không chỉ thăng quan phát tài trong công việc, mà tuổi Mão còn rất may mắn thuận lợi trong tình duyên, vận đào hoa đỏ thắm.

Gieo quẻ cuối tuần (20/8 - 21/8), 3 con giáp qua cơn bĩ cực, ngủ êm trên đống tiền, tắm dưới cơn mưa bạc, vàng đeo kín người - Ảnh 2
Tuổi Mão được Phúc tinh chiếu mệnh trong giai đoạn cuối tuần này nên tài lộc vô cùng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được trời ban vô số phúc lành từ khi sinh ra. Vậy nên, ngay từ thuở nhỏ họ đã may mắn hơn người, cuộc sống thuận lợi vô cùng. Nhờ thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên Ngọ nhất định sẽ làm giàu thành công. Nếu không là “ông to bà lớn” Ngọ cũng là đại gia bạc tỷ, sự nghiệp hiển vinh.

Vào thời gian cuối tuần này nhờ có cát tinh chiếu mệnh rất nhiều cơ hội đổi đời sẽ tìm đến tận cửa nhà con giáp tuổi Ngọ. Con giáp này sẽ là đâu thắng đó, gom về khối lợi nhuận khổng lồ, muốn nghèo cũng chẳng được.

Gieo quẻ cuối tuần (20/8 - 21/8), 3 con giáp qua cơn bĩ cực, ngủ êm trên đống tiền, tắm dưới cơn mưa bạc, vàng đeo kín người - Ảnh 3
Vào thời gian cuối tuần này nhờ có cát tinh chiếu mệnh rất nhiều cơ hội đổi đời sẽ tìm đến tận cửa nhà con giáp tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

Phật độ người hiền lương, gần kề lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), 3 con giáp có vận may lội ngược dòng, quý nhân nghênh đón nồng nhiệt, tài vận tăng lên cao

Phật độ người hiền lương, gần kề lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), 3 con giáp có vận may lội ngược dòng, quý nhân nghênh đón nồng nhiệt, tài vận tăng lên cao

Gần kề lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), bao nhiêu khổ hạnh của 3 con giáp may mắn đều qua đi, tài lộc khắp nơi ùa về như dự báo muôn vàn thành công sắp tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi ngày 19/8 tử vi thứ 6 con giáp may mắn tử vi hôm nay

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc