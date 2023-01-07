Gieo quẻ 2 ngày đầu tuần mới (9 - 10/1/2023): TOP 3 con giáp có số cực đỏ, hoa mắt vì đếm tiền, lộc chất cao như núi, niềm vui chan chứa đong đầy

Tâm linh - Tử vi 07/01/2023 08:30

Vận trình cực tốt đã đến, thời gian 2 ngày đầu tuần, 3 con giáp dưới đây sẽ giàu có bất ngờ, kiếm tiền không ngơi tay.

Tuổi Dần

Cát tinh xuất hiện mang lại rất nhiều niềm tin, hi vọng mới để tuổi Dần có thể cải thiện được mọi mặt cuộc sống, dù là sự nghiệp, tình duyên hay tiền bạc. Con giáp này rất ham học hỏi và có thể áp dụng sự sáng tạo của mình để tạo nên sự mới mẻ cho những công việc tưởng như nhàm chán. Đây chính là lý do khiến bạn có thể trông chờ vào những thay đổi tích cực trong sự nghiệp, ví dụ như được cấp trên khen ngợi, đồng nghiệp hậu thuẫn.

Gieo quẻ 2 ngày đầu tuần mới (9 - 10/1/2023): TOP 3 con giáp có số cực đỏ, hoa mắt vì đếm tiền, lộc chất cao như núi, niềm vui chan chứa đong đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài vận của bản mệnh cũng được cải thiện rõ rệt trong thời gian 2 ngày đầu tuần, vì thế bạn chớ ngại khó, ngại khổ mà bỏ lỡ đi vận may. Đặc biệt, nếu tham gia vào các dự án đòi hỏi sự hợp tác, bạn có thể nhận được nhiều lợi nhuận bất ngờ. Với những ai đang muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư nên đi cùng với những người có nhiều kinh nghiệm, bạn sẽ gặt hái được nhiều điều hữu ích.

Tuổi Tuất

So với những con giáp khác, tuổi Tuất không có nhiều may mắn bằng nhưng nhờ bản lĩnh phi thường mà con giáp này có thể vượt qua mọi khó khăn trắc trở. Con giáp này vốn có ý chí kiên cường, bền bỉ nên không ngại khó, ngại khổ trong quá trình gây dựng sự nghiệp. Tuổi Tuất đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong suốt thời gian qua.

Gieo quẻ 2 ngày đầu tuần mới (9 - 10/1/2023): TOP 3 con giáp có số cực đỏ, hoa mắt vì đếm tiền, lộc chất cao như núi, niềm vui chan chứa đong đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi có nói, trong 2 ngày đầu tuần, tuổi Tuất sẽ càng gặp nhiều may mắn. Đây là giai đoạn chuyển mình bất ngờ của con giáp này. Không chỉ được thần tài chiếu cố mà tuổi Tuất còn có quý nhân phù trợ giúp sự nghiệp thăng hoa, tài lộc không ngừng tăng trong những ngày tháng sắp tới.

Tuổi Thân

Là con giáp gặp may trong thời gian 2 ngày đầu tuần, bản mệnh đang có bước tiến lớn, công danh rộng mở vô cùng. Con giáp này có năng lực cộng thêm một chút may mắn, nhờ đó mà có cơ hội để thể hiện bản thân và thăng tiến khá nhanh trên con đường sự nghiệp. Có thể thấy, người tuổi Thân kinh doanh tự do, chuyên làm về đầu tư đã nhận được tiền lãi từ các mối đầu tư trước đó.

Gieo quẻ 2 ngày đầu tuần mới (9 - 10/1/2023): TOP 3 con giáp có số cực đỏ, hoa mắt vì đếm tiền, lộc chất cao như núi, niềm vui chan chứa đong đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với tư duy hơn người lại có sự nhạy cảm cao với sự thay đổi của thị trường tài chính nên bạn thường có những quyết định vô cùng đúng đắn. Nhưng không vì thế mà bạn chủ quan, bạn luôn kiên nhẫn, tìm tòi càng nhiều thông tin càng tốt.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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