Giật mí mắt liên hồi báo hiệu điều gì?

Tâm linh - Tử vi 29/03/2023 07:58

Ngoài yếu tố sức khỏe, giật mí mắt phải hay trái vào từng khung giờ cụ thể có thể dự đoán tương lai của bạn.

1h-2h59:

Giật mắt phải: Con đường tình duyên, chuyện tình cảm chuyển biến theo chiều hướng tích cực

Giật mắt trái: Có tin vui liên quan đến công việc, đường công danh sự nghiệp rộng thênh thang

3h-4h59:

Giật mắt phải: Có chuyện không vui

Giật mắt trái: May mắn gặp cơ hội tốt

5h-6h59:

Giật mắt phải: Có quý nhân giúp đỡ

Giật mắt trái: Con đường học tập có chuyển biến

Giật mí mắt liên hồi báo hiệu điều gì? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

7h-8h59:

Giật mắt phải: Có chuyện khiến bạn phiền lòng

Giật mắt trái:

9h-10h59:

Giật mắt phải: Được bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ

Giật mắt trái: Có dấu hiệu căng thẳng, mệt mỏi

11h-12h59:

Giật mắt phải: Nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, tránh xảy ra cãi vả, bất hòa

Giật mắt phải: Có tin vui bất ngờ

Giật mí mắt liên hồi báo hiệu điều gì? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
 

13h-14h59:

Giật mắt phải: Sắp có cơ hội đi xa

Giật mắt trái: Tránh xa các mối quan hệ độc hại

15h-16h59:

Giật mắt phải: Tin vui về tiền bạc, lương bổng hậu hĩnh

Giật mắt trái: Kiềm chế bản thân

17h-18h59:

Giật mắt phải: Gia đình sắp có khách quý

Giật mắt trái: Dấu hiệu cho chuyến đi xa, có thể là công tác hay du lịch

19h-20h59:

Giật mắt phải: Tin báo về việc có lộc ăn uống, tiệc tùng trong thời gian tới

Giật mắt trái: Điềm báo may mắn, bạn sẽ nhận được một món quà bất ngờ

Giật mí mắt liên hồi báo hiệu điều gì? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

21h-22h59:

Giật mắt phải: Gặp lại người quen cũ (bạn bè, người yêu cũ)

Giật mắt trái: Đạt kết quả cao trong học tập (thi đạt điểm cao, giành được học bổng)

23h-24h59:

Giật mắt phải: Nên thận trọng, chú ý an toàn, tránh bị kẻ xấu lợi dụng

Giật mắt trái: Có tin vui bất ngờ

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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