Giật mí mắt liên hồi báo hiệu điều gì?

Ngoài yếu tố sức khỏe, giật mí mắt phải hay trái vào từng khung giờ cụ thể có thể dự đoán tương lai của bạn.

1h-2h59:

Giật mắt phải: Con đường tình duyên, chuyện tình cảm chuyển biến theo chiều hướng tích cực

Giật mắt trái: Có tin vui liên quan đến công việc, đường công danh sự nghiệp rộng thênh thang

3h-4h59:

Giật mắt phải: Có chuyện không vui

Giật mắt trái: May mắn gặp cơ hội tốt

5h-6h59:

Giật mắt phải: Có quý nhân giúp đỡ

Giật mắt trái: Con đường học tập có chuyển biến

Ảnh minh họa: Internet

7h-8h59:

Giật mắt phải: Có chuyện khiến bạn phiền lòng

Giật mắt trái:

9h-10h59:

Giật mắt phải: Được bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ

Giật mắt trái: Có dấu hiệu căng thẳng, mệt mỏi

11h-12h59:

Giật mắt phải: Nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, tránh xảy ra cãi vả, bất hòa

Giật mắt phải: Có tin vui bất ngờ

Ảnh minh họa: Internet

13h-14h59:

Giật mắt phải: Sắp có cơ hội đi xa

Giật mắt trái: Tránh xa các mối quan hệ độc hại

15h-16h59:

Giật mắt phải: Tin vui về tiền bạc, lương bổng hậu hĩnh

Giật mắt trái: Kiềm chế bản thân

17h-18h59:

Giật mắt phải: Gia đình sắp có khách quý

Giật mắt trái: Dấu hiệu cho chuyến đi xa, có thể là công tác hay du lịch

19h-20h59:

Giật mắt phải: Tin báo về việc có lộc ăn uống, tiệc tùng trong thời gian tới

Giật mắt trái: Điềm báo may mắn, bạn sẽ nhận được một món quà bất ngờ

Ảnh minh họa: Internet

21h-22h59:

Giật mắt phải: Gặp lại người quen cũ (bạn bè, người yêu cũ)

Giật mắt trái: Đạt kết quả cao trong học tập (thi đạt điểm cao, giành được học bổng)

23h-24h59:

Giật mắt phải: Nên thận trọng, chú ý an toàn, tránh bị kẻ xấu lợi dụng

Giật mắt trái: Có tin vui bất ngờ

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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