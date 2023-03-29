Giật mí mắt liên hồi báo hiệu điều gì?

Ngoài yếu tố sức khỏe, giật mí mắt phải hay trái vào từng khung giờ cụ thể có thể dự đoán tương lai của bạn.
- Nét tướng mũi của phụ nữ giúp đời kiếp giàu sang, may mắn, bình an cả đời
- Cuộc đời các con giáp sau sắp sang trang trong 10 ngày tới, được THẦN TÀI đặt bút ghi tên, tiền bạc tiêu xài phủ phê không lo túng thiếu
1h-2h59:
Giật mắt phải: Con đường tình duyên, chuyện tình cảm chuyển biến theo chiều hướng tích cực
Giật mắt trái: Có tin vui liên quan đến công việc, đường công danh sự nghiệp rộng thênh thang
3h-4h59:
Giật mắt phải: Có chuyện không vui
Giật mắt trái: May mắn gặp cơ hội tốt
5h-6h59:
Giật mắt phải: Có quý nhân giúp đỡ
Giật mắt trái: Con đường học tập có chuyển biến
7h-8h59:
Giật mắt phải: Có chuyện khiến bạn phiền lòng
Giật mắt trái:
9h-10h59:
Giật mắt phải: Được bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ
Giật mắt trái: Có dấu hiệu căng thẳng, mệt mỏi
11h-12h59:
Giật mắt phải: Nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, tránh xảy ra cãi vả, bất hòa
Giật mắt phải: Có tin vui bất ngờ
13h-14h59:
Giật mắt phải: Sắp có cơ hội đi xa
Giật mắt trái: Tránh xa các mối quan hệ độc hại
15h-16h59:
Giật mắt phải: Tin vui về tiền bạc, lương bổng hậu hĩnh
Giật mắt trái: Kiềm chế bản thân
17h-18h59:
Giật mắt phải: Gia đình sắp có khách quý
Giật mắt trái: Dấu hiệu cho chuyến đi xa, có thể là công tác hay du lịch
19h-20h59:
Giật mắt phải: Tin báo về việc có lộc ăn uống, tiệc tùng trong thời gian tới
Giật mắt trái: Điềm báo may mắn, bạn sẽ nhận được một món quà bất ngờ
21h-22h59:
Giật mắt phải: Gặp lại người quen cũ (bạn bè, người yêu cũ)
Giật mắt trái: Đạt kết quả cao trong học tập (thi đạt điểm cao, giành được học bổng)
23h-24h59:
Giật mắt phải: Nên thận trọng, chú ý an toàn, tránh bị kẻ xấu lợi dụng
Giật mắt trái: Có tin vui bất ngờ
(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!