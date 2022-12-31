Giáp Tết Nguyên Đán 2023, TOP 3 con giáp bước ra cửa hốt vàng đầy tay, quý nhân chờ sẵn trợ giúp, tài lộc trải kín sân nhà

Tâm linh - Tử vi 31/12/2022 11:18

Sang thời gian cận kề Tết Nguyên Đán 2023 sẽ là lúc những con giáp may mắn có sự nghiệp thành công, đường tình duyên cũng suôn sẻ.

Tuổi Sửu

Thời gian giáp Tết Nguyên Đán 2023, người tuổi Sửu khỏe mạnh bình an, gặp nhiều may mắn. Cung hôn nhân của họ rất vượng. Người phụ nữ tuổi Sửu độc thân sẽ sớm tìm được người trong mộng. Trong khi đàn ông tuổi Sửu cũng sớm thông báo tin mừng kết hôn, sinh con với mọi người.

Giáp Tết Nguyên Đán 2023, TOP 3 con giáp bước ra cửa hốt vàng đầy tay, quý nhân chờ sẵn trợ giúp, tài lộc trải kín sân nhà - Ảnh 1
Thời gian giáp Tết Nguyên Đán 2023, người tuổi Sửu khỏe mạnh bình an, gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này làm ăn phát đạt, sự nghiệp có nhiều bước tiến. Họ nhận được cơ hội tốt để phát huy tài năng, trí tuệ. Người tuổi này kiếm được nhiều tiền hơn thời gian trước lại có thể giúp đỡ những người xung quanh thay đổi cuộc sống của mình.

Tuổi Dậu

Tử vi nói rằng, giáp Tết Nguyên Đán 2023, tài vận của người tuổi Dậu rất tốt. Vận trình sự nghiệp của con giáp này tăng lên không ngừng. Được cấp trên trọng dụng, con giáp này có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Người đang muốn chuyển đổi công việc cũng có cơ hội nhận được công việc mới.

Giáp Tết Nguyên Đán 2023, TOP 3 con giáp bước ra cửa hốt vàng đầy tay, quý nhân chờ sẵn trợ giúp, tài lộc trải kín sân nhà - Ảnh 2
Tử vi nói rằng, giáp Tết Nguyên Đán 2023, tài vận của người tuổi Dậu rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người làm chăn nuôi, trồng trọt thì mưa thuận gió hòa, hứa hẹn một mùa vụ bội thu. Ngoài ra, người tuổi Tuất có vận đào hoa rất vượng. Chuyện hôn nhân và tình cảm của họ rất đẹp. Người độc thân sẽ được người khác phái để ý. Trong khi những người đã có gia đình thì duyên đôi lứa thêm mặn nồng.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn lại ngay thẳng, thật thà. Họ cũng là con giáp giàu tham vọng và tự lập. Thay vì nhờ cậy đến người khác, con giáp này luôn tự mình làm mọi việc. Họ cũng là người hào phóng, rộng lượng. Khi thấy người khác gặp khó khăn, người tuổi Tý luôn sẵn lòng giúp đỡ mà không toan tính thiệt hơn.

Giáp Tết Nguyên Đán 2023, TOP 3 con giáp bước ra cửa hốt vàng đầy tay, quý nhân chờ sẵn trợ giúp, tài lộc trải kín sân nhà - Ảnh 3
Thời gian giáp Tết Nguyên Đán 2023, người tuổi Tý có tài vận cực thịnh. Họ sẽ đạt tới thành công nhờ nỗ lực hết mình trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian giáp Tết Nguyên Đán 2023, người tuổi Tý có tài vận cực thịnh. Họ sẽ đạt tới thành công nhờ nỗ lực hết mình trong công việc. Ngoài ra, con giáp này có vận quý nhân vượng. Quý nhân sẽ giúp họ tháo gỡ khó khăn đồng thời định hướng để họ có thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Được sao tốt chiếu mệnh, con giáp này làm đâu thắng đó. Nếu làm kinh doanh, họ sẽ buôn may bán đắt, thu về nguồn lợi đáng kể.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi ngày mai, thứ Năm ngày 22/12/2022, 3 con giáp dễ vướng rắc rối, gia đạo lục đục, tài vận tuột dốc, mất ô may mắn

Tử vi ngày mai, thứ Năm ngày 22/12/2022, 3 con giáp dễ vướng rắc rối, gia đạo lục đục, tài vận tuột dốc, mất ô may mắn

Xem tử vi hàng ngày 22/12/2022 của 12 con giáp, bạn sẽ biết điều may mắn hay xui xẻo nào đang chờ mình phía trước, từ đó chủ động tinh thần ứng phó.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi giáp Tết Nguyên Đán 2023 tử vi hôm nay tử vi mùng 1/12 âm lịch tử vi đầu tháng 12 âm lịch tử vi ngày mai tu vi 12 con giap tử vi tháng Chạp tu vi hang ngay tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 50 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 50 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia