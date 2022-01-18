Giáp Tết chẳng được thảnh thơi, 3 con giáp liên tiếp gặp thị phi, cần đề phòng kẻ gian hãm hại, HAO TÀI TỐN CỦA

Tâm linh - Tử vi 18/01/2022 07:15

3 con giáp có vận đen đủi ngày giáp Tết cần cẩn thận, tránh 'rước họa vào thân' vào cuối năm Tân Sửu.

Tuổi Tỵ

Trong hai tuần cuối năm Tân Sửu, con giáp tuổi Tỵ sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, khá vất vả. Trong công việc, sự nghiệp không được thuận lợi, theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tỵ thường bị đồng nghiệp dèm pha, cản đường thăng tiến những ngày giáp Tết.

Cuối năm nay, bạn có thể sẽ hao tài tốn của khá nhiều cho việc mua sắm, chi tiêu, và cả chuyện làm ăn. Tài lộc chưa mấy khởi sắc nên bạn cần kiên nhẫn, chờ đợi. Chỉ cần bước qua Tết Âm lịch, cuộc sống và vận trình của bạn sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực, đón nhận nhiều may mắn, an lành hơn.

Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Tỵ cũng gặp xui xẻo, phủ một màu ảm đạm. Phần lớn thời gian, vợ chồng bạn tỏ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ với nhau. Dường như chẳng ai chịu chủ động nói chuyện hoặc tìm cách giải quyết khúc mắc. Nếu còn tiếp tục thế này, quan hệ giữa hai bên có thể đi tới bờ vực đổ vỡ. Bạn cần cảnh tỉnh bản thân để nhanh chóng có biện pháp giải quyết vấn đề.

Giáp Tết chẳng được thảnh thơi, 3 con giáp liên tiếp gặp thị phi, cần đề phòng kẻ gian hãm hại, HAO TÀI TỐN CỦA - Ảnh 1
Cuối năm nay, con giáp tuổi Tỵ có thể sẽ hao tài tốn của khá nhiều cho việc mua sắm, chi tiêu, và cả chuyện làm ăn không mấy suôn sẻ. 

Tuổi Mùi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, trên thực tế, người tuổi Mùi có thể gặt hái được kha khá thành quả trên con đường thăng tiến. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên thường được cấp trên khen ngợi, tuyên dương.

Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo quá mức, khiến đồng nghiệp ghen ghét, tìm cách phá hoại. Thái độ của bạn có thể quyết định bạn gặp xui xẻo hay may mắn trong khoảng thời gian sau đó đấy.

Dù đã gần đến thời điểm cuối năm, song con giáp này cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, vừa với khả năng chi trả của mình, nếu không thì dù lương cao đến mấy, bạn cũng nhanh chóng cháy túi thôi.

Chuyện tình cảm không được suôn sẻ trong 2 tuần cuối năm, mâu thuẫn lại tiếp tục nổ ra. Có lẽ bạn và người ấy vẫn chưa thực sự hóa giải được những bất đồng trong quan điểm. Hai người đều cần phải học cách lắng nghe nhiều hơn là ra lệnh.

Giáp Tết chẳng được thảnh thơi, 3 con giáp liên tiếp gặp thị phi, cần đề phòng kẻ gian hãm hại, HAO TÀI TỐN CỦA - Ảnh 2
Dù đã gần đến thời điểm cuối năm, song con giáp này cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, vừa với khả năng chi trả của mình, nếu không thì dù lương cao đến mấy, bạn cũng nhanh chóng cháy túi thôi.

Tuổi Hợi

Xem tử vi của 12 con giáp cho hay, con giáp tuổi Hợi là con giáp xui xẻo nhất 2 tuần cuối nămTân Sửu nên có lẽ người tuổi Hợi sẽ phải khá vất vả. Thương Quan và Tỷ Kiên cho rằng bạn sẽ phải cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ một mình mà không được ai giúp đỡ.

Chớ đầu hàng nghịch cảnh, dành quá nhiều thời gian để than thân trách phận, điều bạn cần làm là cố gắng để biến thách thức thành cơ hội. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, đừng coi khó khăn trước mắt là vật cản lối bạn, khiến bạn phải rút lui.

Chuyện tình cảm dường như cũng có nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. Thậm chí, bạn cảm thấy mệt mỏi khi ở bên người ấy. Song, bạn chớ vì thế mà tìm niềm vui ở bên ngoài. Hãy luôn nhắc nhở mình giữ khoảng cách với người khác, đừng để mọi chuyện đi quá xa rồi mới hối hận.

Giáp Tết chẳng được thảnh thơi, 3 con giáp liên tiếp gặp thị phi, cần đề phòng kẻ gian hãm hại, HAO TÀI TỐN CỦA - Ảnh 3

Xem tử vi của 12 con giáp cho hay, con giáp tuổi Hợi là con giáp xui xẻo nhất 2 tuần cuối nămTân Sửu nên có lẽ người tuổi Hợi sẽ phải khá vất vả.

 *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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