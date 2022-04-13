GIÁNG SINH 2022, ông già noel mang NGƯỜI YÊU về cho 3 CHÒM SAO NÀY

Tâm linh - Tử vi 13/04/2022 10:29

Noel năm nay là thời điểm tình yêu bắt đầu của những chòm sao dưới đây!

GIÁNG SINH 2022, ông già noel mang NGƯỜI YÊU về cho 3 CHÒM SAO NÀY - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Bảo Bình

Vận trình không thể tốt hơn, chòm sao đào hoa trong Giáng Sinh 2022 gọi tên Bảo Bình. Phương diện tình cảm có chuyển biến lớn, người độc thân bất ngờ gặp gỡ với nhân duyên của mình. Người đang yêu cảm thấy hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại và hai người ngày càng gắn bó khăng khít.

Năm nay, nhất định bạn sẽ cùng người ấy có một trong những đêm đón mừng Giáng Sinh đáng nhớ nhất trong đời, với những phút giây nồng ấm và lãng mạn. Bảo Bình dường như không thể tin rằng mình đang nắm trong tay hạnh phúc lớn lao đến thế.

Cự Giải

Càng về cuối năm, vận trình tình cảm của Cự Giải càng có nhiều đột phá. Mặc dù bận rộn với công việc, có nhiều thứ phải lo toan nhưng chính điều đó vô tình giúp Cự Giải được tiếp xúc với nhiều người hơn, tạo cơ hội để bạn gặp người hợp ý với mình.

Cuối cùng chòm sao này cũng đã vứt bỏ sự nhạy cảm, rụt rè để tiến lên nắm giữ hạnh phúc. Đối tượng có thể là khách hàng, đối tác hoặc đồng nghiệp của bạn. Năm nay mùa đông không lạnh rồi, tự tin lên, chớ để lỡ mất cơ hội Cự Giải nhé.

Song Ngư

Song Ngư là chòm sao đào hoa trong Giáng Sinh 2022 với cực kì nhiều thu hoạch. Có nhiều người theo đuổi, nhiều đối tượng tấn công, Song Ngư hãy bình tĩnh và cẩn thận mà lựa chọn nhé, cho bản thân thêm cơ hội kết bạn cũng không phải là chuyện gì xấu đâu.

Nếu may mắn hơn, bạn còn có thể phát triển mối quan hệ đó thành tình yêu. Như vậy thì năm nay không lo đón Giáng sinh một mình rồi Song Ngư nhé. Bạn hoàn toàn có quyền mơ về một mối tình ngọt ngào, lãng mạn giống như trong truyện cổ tích vào đêm diệu kì ấy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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