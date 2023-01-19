Giải trừ vận đen, trong ngày 29 và 30 tháng Chạp, 3 con giáp vươn mình hút lộc, phú quý cứ thế đổ về tận cửa, vận số thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 19/01/2023 17:15

Trong ngày 29 và 30 tháng Chạp là một mốc quan trọng trong chuyện tài vận của những con giáp sau, mở ra những cơ hội làm giàu tuyệt vời cho họ.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu đa phần đều là những con người không thích ồn ào, khoe mẽ nhưng được trời phú cho tài lãnh đạo, nhìn xa trông rộng nên họ sớm muộn cũng sẽ biết tạo dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc, trở nên giàu có dư dả.

Trong ngày 29 và 30 tháng Chạp, tuổi Sửu đặc biệt có đường tài lộc, tiền tài rất vượng. Con giáp này làm gì hầu như cũng thành công, thu về kết quả rực rỡ, tiền bạc không những đủ đầy mà còn có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp.

Giải trừ vận đen, trong ngày 29 và 30 tháng Chạp, 3 con giáp vươn mình hút lộc, phú quý cứ thế đổ về tận cửa, vận số thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong ngày 29 và 30 tháng Chạp, sự nghiệp và tài vận của tuổi Thìn được đánh giá là sẽ phát triển vô cùng rực rỡ. Đặc biệt, theo các chuyên gia phong thủy, nếu kết hợp làm ăn với tuổi Thân và tuổi Tý thì tuổi Thìn sẽ giàu không để đâu cho hết, tiền bạc tới với họ ào ạt như nước.

Tử vi học có nói, những vận hạn trước đây của tuổi Thìn tự dưng biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của tuổi Thìn, nhường chỗ cho những may mắn, thuận lợi không ngừng trong sự nghiệp và cuộc sống của họ. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Thìn có thể trở thành con giáp giàu có.

Giải trừ vận đen, trong ngày 29 và 30 tháng Chạp, 3 con giáp vươn mình hút lộc, phú quý cứ thế đổ về tận cửa, vận số thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão là những người thông minh, cẩn trọng, ít khi dám liều lĩnh. Trong ngày 29 và 30 tháng Chạp, tuổi Mão được nhiều sao tốt chiếu rọi nên nếu không biết nắm bắt cơ hội thì thật đáng tiếc. Với những người đủ tham vọng để kinh doanh, họ có thể trở thành ông chủ, gặp được nhiều hợp đồng lớn và thu về số lợi nhuận khổng lồ.

Hoặc những người có ý định chuyển việc cũng sẽ rất thuận lợi, suôn sẻ, tài chính không những dồi dào mà còn có nhiều cơ hội phát triển. Đây có thể là giai đoạn thịnh vượng nhất của tuổi Mão để có được cuộc sống sung túc, dư dả, thậm chí còn giàu nứt đố đổ vách.

Giải trừ vận đen, trong ngày 29 và 30 tháng Chạp, 3 con giáp vươn mình hút lộc, phú quý cứ thế đổ về tận cửa, vận số thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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