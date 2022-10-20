Ghen tỵ với 2 con giáp của cải gấp đôi, sinh lộc thêm tài vào cuối tháng 10, một con giáp cẩn thận mệnh hung tinh rình rập 

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 10:20

Cuối tháng 10/2022, khi cát vận kéo đến, cát tinh nhập mệnh, 2 con giáp sau vô cùng may mắn trong mọi mặt, mọi sự đều theo ý muốn, 1 con giáp nên cẩn thận.

 

Tuổi Tý

Theo các chuyên gia phong thủy, Tý có mối quan hệ vô cùng tương hợp với sao chiếu mệnh. Trong cuối tháng, tuổi Tý cũng được Thần tài ưu ái không ít, cuộc sống phần nhiều đều suôn sẻ, là con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất tháng trong thời điểm này, vì thế tuổi Tý nên biết nắm bắt để làm giàu cho bản thân.

Ghen tỵ với 2 con giáp của cải gấp đôi, sinh lộc thêm tài vào cuối tháng 10, một con giáp cẩn thận mệnh hung tinh rình rập  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý lanh lợi, khôn khéo, rất biết nắm bắt thời cơ, giỏi xoay chuyển những tình thế bất lợi trở thành có lợi cho mình, nên trong cuộc sống sớm hay muộn thì họ cũng sẽ thành công. Nếu có thêm yếu tố "thiên thời, địa lợi" thì quá trình làm giàu của họ sẽ được rút ngắn đi. 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu khá thân thiện, mạnh mẽ và can đảm. Trong cuộc sống, họ rất tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không nề hà khó khăn. Do đó, phần lớn những con giáp tuổi này đều có rất nhiều bạn bè, được giúp đỡ trong công việc lẫn cuộc sống. Thời gian vào giữa tháng, họ có thể gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, con giáp này đừng vì chuyện này mà nản lòng.

Ghen tỵ với 2 con giáp của cải gấp đôi, sinh lộc thêm tài vào cuối tháng 10, một con giáp cẩn thận mệnh hung tinh rình rập  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tháng 10 dương lịch, người tuổi Dậu làm ăn phát đạt, tài lộc như nước chảy. Những người làm công ăn lương sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng. Người làm ăn xa có tin về. Người đầu tư kinh doanh sẽ thu lãi lớn. Mặt khác, một số con giáp tuổi Dậu còn độc thân cũng sẽ tìm được người phù hợp với mình. Sự nghiệp có nhiều điểm sáng, tình duyên ngày một thăng hoa giúp tinh thần của họ trở nên phấn chấn.

Tuổi Mùi

Người sinh năm con dê luôn làm việc gọn gàng, ngăn nắp, thông minh, đầu óc nhanh nhẹn, đến cuối tháng, năng lượng tích của những người tuổi Mùi sẽ tăng cao. Nhờ ngũ hành hội tụ tạo thành mối quan hệ giữa hỏa và thổ, đông thời Đại vận xuất hiện đem theo tài lộc vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh cho tuổi Mùi.

Ghen tỵ với 2 con giáp của cải gấp đôi, sinh lộc thêm tài vào cuối tháng 10, một con giáp cẩn thận mệnh hung tinh rình rập  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, thời điểm cuối tháng được cho là lúc con giáp Mùi gặp nhiều gian nan, làm gì cũng khó thành công, thậm chí liên can đến pháp luật, khiến họ bị hao tài tốn của, sức khỏe suy sụp.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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