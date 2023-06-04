GHEN ĐỎ MẮT: 3 con giáp giàu có nhanh nhất, phú quý đầy nhà, thăng chức không ngừng, tin vui liên tiếp kéo đến đúng 13h06 ngày 13/6/2023

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dần rất may mắn. Những người đang chờ đợi tin thi cử, bầu cử, xin việc hoặc xét duyệt lương sẽ có tin vui, bản mệnh xứng đáng có được những điều tốt đẹp vì đã cố gắng hết mình. Tuổi Dần có dấu hiệu hao tài, vì mù quáng tin tưởng người khác nên đặt tiền bạc vào tay kẻ chẳng đáng tin. Rủi ro là khả năng lấy lại được tiền rất thấp, bản mệnh có thể phải chấp nhận đánh mất đồng tiền mồ hôi nước mắt mà mình vất vả mới có được.

Vận trình tình cảm xuống dốc. Rất có thể bản mệnh sẽ gặp phải nhiều rắc rối trong gia đình, bạn bè vì tính khí của mình. Hôm nay con giáp này bỗng trở thành người thiếu kiên nhẫn và điềm đạm hơn so với lúc bình thường.

Thiên Quan lâm vận khiến Mão cảm thấy mất tự tin trong công việc, không dám giao việc cho người khác. Bạn hay tự ôm rắc rối vào thân vì tính tình cố chấp và nóng nảy. Thất bại nhiều nhưng bạn vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm nhìn người, cẩn thận bị mắc bẫy dính đến kiện cáo. Về tài chính, bạn có nhiều buổi hẹn hò, nhậu nhẹt, đi chơi vì vậy mà túi tiền của bạn sẽ hao hụt đi trông thấy. Con giáp không toan tính, phóng khoáng này nên hạn chế chơi với bạn bè xã giao, cẩn thận có ngày phải gánh rắc rối tiền bạc hộ người khác mà không biết.

Cục diện Mộc Thổ bất dung báo hiệu tình duyên của con giáp này có điểm bất ổn. Dũng cảm nói "không" với những thứ không phù hợp sẽ giúp bạn tránh xa được người có tâm địa xấu. Một số bạn nên xem lại cách cư xử của mình với người thân trong gia đình, gần đây bạn khá nóng tính.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong công việc, tuổi Thìn cần cẩn thận với cấp dưới, đối thủ làm ăn ngay gần kẻo bị hại. Thương trường như chiến trường nên ai cũng muốn hơn người, bản mệnh nên cẩn thận kẻo bị cướp khách, cướp mối làm ăn. Vận tài lộc ổn định. Trong nhà có bàn thờ thổ địa, thần Tài thì nên chăm sóc cẩn thận để được cho lộc, không nên xem thường vấn đề tâm linh nếu muốn ăn nên làm ra.

Về mặt tình cảm, trong nhà mọi chuyện xào xáo, vợ chồng lục đục, to tiếng, nếu không giữ được bình tĩnh thì rất có thể sẽ khiến tình trạng trầm trọng hơn. Trong mọi tình huống, tuổi Thìn cần phải giữ bình tĩnh cho mình, nóng giận mất khôn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm