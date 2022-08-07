Gần kề Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp chạy đâu cho thoát kiếp giàu sang, hưởng trọn lộc thần tài, rơi trúng mỏ kim cương, sự nghiệp tất thắng

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 13:12

Trong thời gian gần kề Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp may mắn dưới đây vượng sắc tài lộc, làm ăn thăng hạng, vận trình huy hoàng, rực rỡ.

Tuổi Tý

Bản mệnh có những bước tiến lớn trong công danh, sự nghiệp trong thời gian cận kề ngày Rằm tháng 7 âm lịch. Nếu có khó khăn, con giáp này cần bình tĩnh và tìm cách giải quyết vấn đề vì rất có thể đây chính là cánh cửa cuối giúp con giáp, nếu vượt qua, Tý sẽ phất lên giàu có.

Trong tình cảm, con giáp tuổi Tý cần tiết chế cảm xúc và dành không gian riêng cho cả hai. Sự thấu hiểu và chân thành sẽ giúp cho bạn và nửa kia hóa giải hiểu lầm, tận hưởng trọn vẹn cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

Gần kề Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp chạy đâu cho thoát kiếp giàu sang, hưởng trọn lộc thần tài, rơi trúng mỏ kim cương, sự nghiệp tất thắng - Ảnh 1
Bản mệnh có những bước tiến lớn trong công danh, sự nghiệp trong thời gian cận kề ngày Rằm tháng 7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nhận lộc trời cho trong thời gian gần kề tháng 7 âm lịch. Những người kinh doanh có quý nhân giúp đỡ nên công việc phát đạt, sinh lợi nhanh chóng khiến người khác ngưỡng mộ. Đặc biệt, con giáp làm công ăn lương sẽ có sự nghiệp thăng tiến.

Nhờ không ngừng nỗ lực trong thời gian qua mà giờ đây bạn được cấp trên trọng dụng, tạo cơ hội thể hiện tài năng. Vận đào hoa cũng đang đến với bản mệnh, nếu còn độc thân, khả năng cao là bản mệnh gặp được đối tượng hợp ý, đó nhận hỷ sự trong tương lai.

Gần kề Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp chạy đâu cho thoát kiếp giàu sang, hưởng trọn lộc thần tài, rơi trúng mỏ kim cương, sự nghiệp tất thắng - Ảnh 2
Người tuổi Dần nhận lộc trời cho trong thời gian gần kề tháng 7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Ngọ sẽ nhận được phúc lộc dồi dào trong thời gian chuẩn bị bước sang Rằm tháng 7 âm lịch. Con giáp này có thể sẽ kiếm được một khoản tiền lãi khả quan do những quyết định đúng đắn từ trước đó của mình. Bản mệnh có điềm báo thăng quan tiến chức khá rõ.

Nếu có thể tiếp tục duy trì phong độ làm việc thì bản mệnh sẽ sớm thăng tiến, có được chức vụ mà mình mong muốn. Vận trình tình cảm thăng hoa. Tình yêu viên mãn và rực rỡ tiếp thêm động lực cho con giáp may mắn này và nửa kia cùng nhau tiến về phía trước.

Gần kề Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp chạy đâu cho thoát kiếp giàu sang, hưởng trọn lộc thần tài, rơi trúng mỏ kim cương, sự nghiệp tất thắng - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ sẽ nhận được phúc lộc dồi dào trong thời gian chuẩn bị bước sang Rằm tháng 7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top 3 con giáp 'biết đủ là hạnh phúc': Bước qua 3 ngày giữa tuần (2/8 - 4/8), sự nghiệp - tài vận thăng hoa, dễ dàng mua được nhà và xế xịn

Top 3 con giáp 'biết đủ là hạnh phúc': Bước qua 3 ngày giữa tuần (2/8 - 4/8), sự nghiệp - tài vận thăng hoa, dễ dàng mua được nhà và xế xịn

Dưới đây là 3 con giáp sẽ có vận may mỉm cười, tìm kiếm được cơ hội đổi đời trong 3 ngày giữa tuần.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 7 âm lịch tử vi ngày mai tử vi hàng ngày con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 59 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 29 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 29 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng