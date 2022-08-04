Gần kề đại lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), mẹ quan âm tỏa ánh hào quang, 3 con giáp ngửa mặt hứng phúc đức, thả ga đầu tư làm giàu, gom tiền bạc tỉ

Tâm linh - Tử vi 04/08/2022 18:18

Theo tử vi 12 con giáp, sắp đến lễ Vu Lan, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, gặp ngay thời cơ vàng, thu về tiền tài ú ụ.

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con Trâu có bản lĩnh vững vàng, chịu khó, không bao giờ mơ mộng viển vông những thứ "trên trời". Họ luôn thực tế, làm những việc hiện thực, nắm bắt tốt những điều đang có trong tay.

Bước đến gần kề đại lễ Vu Lan, con giáp tuổi Sửu sẽ lần lượt đón những chuyện vui, cuộc sống chuyển biến tốt đẹp. Thời gian này, vận may của họ cũng kéo đến, vận khí tốt hơn, tài lộc dư dả. Nếu người tuổi Sửu nỗ lực thì cũng sẽ có không gian phát triển tốt hơn, có thể từ biệt nghèo khó để trở thành người thành công và giàu có.

Gần kề đại lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), mẹ quan âm tỏa ánh hào quang, 3 con giáp ngửa mặt hứng phúc đức, thả ga đầu tư làm giàu, gom tiền bạc tỉ - Ảnh 1
Bước đến gần kề đại lễ Vu Lan, con giáp tuổi Sửu sẽ lần lượt đón những chuyện vui, cuộc sống chuyển biến tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nổi tiếng tốt bụng, giản dị và yêu hòa bình. Trong cuộc sống, họ rất thân thiện với mọi người, thường chủ động giúp đỡ người khác. Bên cạnh đó, họ cũng thường âm thầm nỗ lực, tích cực cải thiện vị thế của mình trong công việc, sự nghiệp cũng nhờ đó mà có biến chuyển, kỹ năng làm việc cũng ngày càng tốt hơn.

Gần kề đại lễ Vu Lan, những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, con giáp tuổi Mão sự nghiệp sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới. Chỉ cần làm việc chăm chỉ thì họ sẽ từng bước tiến về phía của thành công và sung túc.

Gần kề đại lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), mẹ quan âm tỏa ánh hào quang, 3 con giáp ngửa mặt hứng phúc đức, thả ga đầu tư làm giàu, gom tiền bạc tỉ - Ảnh 2
Gần kề đại lễ Vu Lan, những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, con giáp tuổi Mão sự nghiệp sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Rồng độc lập, có tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì sự nghiệp. Trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp, họ có đủ năng lực và trí tuệ để luôn luôn hành xử như "cá gặp nước", mọi sự trót lọt, suôn sẻ.

Lễ Vu Lan sắp đến, tổng thể tài vận của người tuổi Thìn rất tốt, đặc biệt là về công danh. Con giáp này cũng giành được lợi thế trong các dự án mới, làm ăn với đối tác thuận lợi hơn. So với thời gian trước, chất lượng cuộc sống của con giáp tuổi Thìn được cải thiện rõ rệt, họ sẽ mãn nguyện, hài lòng về mọi chuyện.

Gần kề đại lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), mẹ quan âm tỏa ánh hào quang, 3 con giáp ngửa mặt hứng phúc đức, thả ga đầu tư làm giàu, gom tiền bạc tỉ - Ảnh 3
Lễ Vu Lan sắp đến, tổng thể tài vận của người tuổi Thìn rất tốt, đặc biệt là về công danh. Con giáp này cũng giành được lợi thế trong các dự án mới, làm ăn với đối tác thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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