Đếm ngược từ đây đến Tết Nguyên đán 2024: 3 con giáp tạm biệt khó khăn, đón nhận vận may, thành công nối tiếp thành công, cuộc đời sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 15:05

Đếm ngược từ đây đến Tết Nguyên đán 2024, 3 con giáp sau vận khí siêu vượng, may mắn âm thầm gõ cửa, khổ mấy cũng đổi đời giàu sang.

Tuổi Thìn 

Đếm ngược từ đây đến Tết Nguyên đán 2024, tuổi Thìn đón vận may về phương diện tài lộc. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt. Bản mệnh hãy tin tưởng vào lựa chọn của chính mình, đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất.

Người làm công ăn lương thu nhập chủ yếu dựa vào công việc chính nên hãy cố gắng phát huy cao độ để cải thiện mức lương hiện tại. Chỉ cần bản mệnh cần quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được. Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng.

Vận trình tình duyên của tuổi Thìn cũng rất suôn sẻ, không còn quá nhiều trắc ngại như trước. Những rắc rối, hiểu lầm, hoài nghi về nửa kia đều được hóa giải. Trải qua sóng gió thì tình cảm lứa đôi càng thêm gắn bó, bền chặt.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Đếm ngược từ đây đến Tết Nguyên đán 2024: 3 con giáp tạm biệt khó khăn, đón nhận vận may, thành công nối tiếp thành công, cuộc đời sang trang mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi là những người thực tế, sẵn sàng làm việc chăm chỉ và không ngại khó khăn, khoảng thời gian này tài vận rất tốt, sự nghiệp phát triển thuận lợi, nhờ có sao tốt chiếu rọi nên tài lộc vượng phát, vận khí sẽ giúp cuộc sống của bạn có biến động lớn, tuy có vất vả nhưng thành công sẽ âm thầm gõ cửa.

Đếm ngược từ đây đến Tết Nguyên đán 2024, đời sống của người tuổi Mùi sẽ được nâng cao ít nhiều, cũng như được phù hộ về mặt tài lộc nhiều hơn. Hiện tại có rất nhiều cơ hội để kiếm tiền, tuy nhiên, bạn vẫn phải không ngừng nâng cao năng lực bản thân, cộng với tài vận sẵn có, chắc chắn tiền sẽ đầy két.

Đếm ngược từ đây đến Tết Nguyên đán 2024: 3 con giáp tạm biệt khó khăn, đón nhận vận may, thành công nối tiếp thành công, cuộc đời sang trang mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Đếm ngược từ đây đến Tết Nguyên đán 2024, người tuổi Thân hôm nay cực kì quan tâm đến những vấn đề nhỏ của người yêu.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân làm việc còn có những sai sót, chú ý kiểm tra công việc nhiều lần.  

Tình cảm: Tình cảm dù chưa đủ làm bạn phải bỏ nhiều thời gian gầy dựng, nhưng bạn muốn tìm hiểu thêm người này.

Tài lộc: Cát khi tài lộc hiện tại chưa có nhiều, nhưng bạn biết bồi dưỡng phát triển tiềm năng bản thân  

Sức khoẻ: Cẩn thận sức khỏe của bản thân, hạn chế ăn uống quá nhiều đồ cay nóng.

Đếm ngược từ đây đến Tết Nguyên đán 2024: 3 con giáp tạm biệt khó khăn, đón nhận vận may, thành công nối tiếp thành công, cuộc đời sang trang mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6 và 7/11): 3 con giáp có số làm ăn, buôn may bán đắt, kinh doanh vượng phát, sự nghiệp rực rỡ không ngờ

Tử vi 5 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6 và 7/11): 3 con giáp có số làm ăn, buôn may bán đắt, kinh doanh vượng phát, sự nghiệp rực rỡ không ngờ

Tử vi 5 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6 và 7/11/2023), 3 con giáp sau công việc thuận lợi nên tài lộc vượng phát, tiền bạc dồi dào, phất lên trông thấy.

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