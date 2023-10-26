Đếm ngược đến Tết Nguyên đán 2024: 3 con giáp tài chính khởi sắc, phú quý hơn người, giàu sang khỏi bàn

Đếm ngược đến Tết Nguyên đán 2024, thời gian này tạo điều kiện thuận lợi cho tuổi Mão sắp thi cử, học lên cao hoặc xin bằng cấp. Tuy nhiên trong việc thăng tiến con giáp này chưa được xuất sắc, có lẽ nguyên nhân là do còn rụt rè, chưa dám xông pha dù còn sức lực.

Vận trình tình cảm lại hơi kém. Con giáp này nên hâm nóng lại tình cảm với nửa kia, vợ chồng phải có lúc mặn nồng thì mới duy trì tình cảm được. Bản mệnh cũng nên xem lại tình cảm bạn bè, có những người lúc vui thì có mặt còn hoạn nạn thì mất tích.

Tiền bạc có tín hiệu tốt. Bản mệnh là người giỏi quan hệ xã giao, vui tính nên được lòng đối tác làm ăn, hay được lộc từ khách hàng. Những người đi làm ăn xa có thể trông chờ vào một khoản tiền bất ngờ đến trong thời gian tới đây.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Năm 2024 được mệnh danh là "thời điểm vàng" để tuổi Ngọ toả sáng trên sân khấu và thể hiện tài năng. Cho dù người tuổi Ngọ đang theo đuổi công việc nào, sáng tạo trong ngành nghề gì thì họ cũng sẽ đạt được những thành quả ngọt ngào.

Tháng gần cuối năm này là lúc tuổi Ngọ cần hoàn thành tốt KPI của mình, tập trung thực hiện trọn vẹn những dự án còn đang dang dở. Suốt thời gian đầu năm tới giờ, người tuổi Ngọ đã có bước phát triển vượt bậc, không chỉ trong công việc mà còn bồi đắp được năng lực cá nhân cùng vòng tròn mối quan hệ xã hội.

Điều này không chỉ giúp họ cảm thấy đi đúng hướng trong sự nghiệp mà còn giúp họ cảm thấy tự tin hơn khi theo đuổi đam mê và công việc. Nhờ sự chăm chỉ và sẵn sàng nắm bắt cơ hội mới, người tuổi Ngọ liên tiếp gặp được các dự án công việc trọng điểm. Từ đó, họ được cấp trên công nhận và đồng nghiệp ngày một nể phục.

Không chỉ vậy, trong quá trình phát triển công việc, họ còn gặp gỡ được quý nhân - những người mang lại cho họ không gian phát triển tốt hơn. Ngoài những thành tựu về công việc, người tuổi Ngọ còn có đời sống tình cảm tuyệt vời và thu hoạch được nhiều điều bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đếm ngược đến Tết Nguyên đán 2024, người tuổi Dần luôn có nhiều cách cải thiện mức thu nhập hằng ngày.

Công việc: Người tuổi Dần trong công việc, bạn chưa thực sự làm chủ công việc, nhưng luôn có nhiều ý kiến hay giúp cải thiện công việc.

Tình cảm: Bạn là tuýp người lãng mạn, luôn biết cách cải thiện những gì còn thiếu sót.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn luôn lo lắng tài chính của bản thân khi rất lâu chưa cải thiện triệt để.

Sức khoẻ: Ăn nhiều dầu mỡ khó tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.