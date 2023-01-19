Đêm giao thừa: Cát tinh nhập mệnh, Thần tài phát lộc đầu năm, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, tiền ào vào túi

Tử vi nói rằng người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, thông minh lại biết đối nhân xử thế.

Thời khắc giao thừa, do cung quan lộc xuất hiện cát tinh 'Hà Tài' nên tài vận hưng phát, người tuổi Hợi rất dễ dàng trong việc kiếm được những khoản tiền lớn. Ngoài ra, do được quý nhân giúp đỡ nên tài lộ không ngừng mở rộng, con giáp này sớm có thể có được cuộc sống giàu sang.

Người tuổi Hợi hòa đồng, rất giỏi ngoại giao, khéo léo trong đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu quý và luôn có người giúp đỡ khi gặp khó khăn.

Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thời gian qua đã gây dựng được những mối quan hệ xung quanh tốt đẹp, được nhiều người quý mến, lại có quý nhân luôn ở bên hỗ trợ.

Người tuổi Mão vốn chăm chỉ, giỏi giang, lại nhận được vận may trời ban, có quý nhân phù trợ nên công danh ngày một thăng tiến.

Dự báo, từ giờ đến cuối năm, vận số của người tuổi Mão phất lên như diều gặp gió, việc làm ăn có nhiều may mắn, thuận lợi.

Người tuổi Mão có cơ hội thăng tiến nhanh, tài lộc ngày một nhiều và có thêm tích lũy.

Đặc biệt, thời khắc giao thừa, người tuổi Mão được thần Tài chiếu cố, đón nhận nhiều cơ hội kiếm tiền lớn, và 3 tháng cuối năm người tuổi Mão là một trong 3 con giáp được cùng hưởng vận giàu sang.

Ảnh minh hoa

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân tính tình rất hòa nhã, lạc quan, cởi mở, hóm hỉnh và hài hước. Họ là người giỏi giao tiếp, có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Người tuổi này luôn có thể nhìn thấu lòng người, dễ hòa hợp với những người xung quanh.

Cuối năm 2022, người tuổi Thân có tài lộc vượng, nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Con giáp này có dự định, mưu cầu gì cũng có thể đạt được những điều như ý.

Người tuổi Thân không chỉ may mắn trong công việc mà còn được quý nhân giúp đỡ. Những ngày tháng vất vả, khó khăn đã lùi xa.

Con giáp này thừa thắng xông lên, từng bước đạt được thành tích vượt bậc trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh được khách hàng đánh giá cao, chốt được hợp đồng, thu về lợi nhuận.

Các dự án của họ tiến triển thuận lợi. Tổng thể tiến độ dự án đang khởi sắc, không có gì đáng lo ngại. Con giáp tuổi Hợi này mạnh mẽ, sáng suốt, tìm ra hướng đi lớn cho công việc, sự nghiệp của bản thân.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.