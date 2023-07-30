Duyên Trời định chẳng thể nào từ chối, đúng 12h ngày 31/7/2023, 3 con giáp chân phải đạp hỷ mạch, chân trái vướng tài khí, sự nghiệp như 'cá gặp nước', tha hồ vùng vẫy

Tâm linh - Tử vi 30/07/2023 05:32

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng 12h ngày 31/7/2023, 3 con giáp may mắn nhận hỷ sự liên miên, lộc lá vô biên nhiều không đếm xuể.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có tính cách hiền lành, thành thật, luốn phấn đấu nỗ lực vì cuộc sống. Con giáp này làm việc gì cũng nghĩ cho tập thể, không đặt nặng vấn đề lợi ích cá nhân 

Nhờ đó mà trong ngày 31/7/2023, bản mệnh may mắn nhận được phúc lộc vô bờ. Hỷ sự liên miên, làm việc gì cũng an ổn. Hãy tranh thủ cơ hội phát huy năng lực để đạt được đỉnh cao danh vọng nhé!

Duyên Trời định chẳng thể nào từ chối, đúng 12h ngày 31/7/2023, 3 con giáp chân phải đạp hỷ mạch, chân trái vướng tài khí, sự nghiệp như 'cá gặp nước', tha hồ vùng vẫy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân có đầu óc thông minh, nhanh nhạy, luôn năm bắt vấn đề một cách nhanh chóng và biết cách tận dụng lợi thế của mình để phát triển. Từ nhỏ, vận thế của con giáp này đã tốt. 

Đúng 12h ngày 31/7/2023, tại cơ quan, khi đi làm, họ cũng nhanh chóng chiếm được thiện cảm với người khác nhờ cách đối nhân xử thế của mình. Tuổi Thân là một trong những con giáp may mắn được Thần Phật phù hộ, hưởng cuộc sống bình an, ít tai ương.

Duyên Trời định chẳng thể nào từ chối, đúng 12h ngày 31/7/2023, 3 con giáp chân phải đạp hỷ mạch, chân trái vướng tài khí, sự nghiệp như 'cá gặp nước', tha hồ vùng vẫy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất cũng là một trong những con giáp được bề trên che chở. Ngay từ khi còn nhỏ, con giáp này đã được sống trong ảnh sung túc, không phải chịu cảnh thiếu ăn thiếu mặc.

Khi trưởng thành, đặc biệt, 12h ngày 31/7/2023, con giáp này dễ tìm được những mối làm ăn có lợi. Đứng trước những cơ hội được cho là mạo hiểm, bản mệnh vẫn tìm ra được hướng đi riêng để đạt đến thành công ngoài sức tưởng tượng.

Duyên Trời định chẳng thể nào từ chối, đúng 12h ngày 31/7/2023, 3 con giáp chân phải đạp hỷ mạch, chân trái vướng tài khí, sự nghiệp như 'cá gặp nước', tha hồ vùng vẫy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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