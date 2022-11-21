Duyên trời định 3 cặp con giáp này lấy nhau về là giàu sang ngất trời, "quý khí phi phàm"?

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 14:27

Họ cùng có trái tim ấm áp, dịu dàng, bản tính lương thiện, biết nhường nhịn, hay chiều lòng và giúp đỡ người khác.

Cặp đôi Thân- Dậu

Người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn, người tuổi Dậu nhiệt tình. Sự kết hợp của cặp đôi này có thể nói là "quý khí phi phàm".

Cặp đôi này luôn quản lý tốt tiền trong tay mình, dù cả hai đều độc lập về kinh tế nhưng cả hai không bao giờ lãng phí tiền bạc và luôn muốn giữa của cải cho gia đình. Chính vì thế, tài chính gia đình ngày một vững chắc, tình cảm gia đình cũng ngày một bền chặt.

Cặp đôi Thân - Tý

Là 2 con giáp được đánh giá cao nhất về sự thông minh, nhanh nhẹn, linh hoạt cũng như ứng biến tốt với thời cuộc trong số 12 con giáp, Thân - Tý nếu lấy nhau thì dễ tạo nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Duyên trời định 3 cặp con giáp này lấy nhau về là giàu sang ngất trời, 'quý khí phi phàm'? - Ảnh 1
Tý và Thân có rất nhiều điểm chung, từ sự sáng dạ, cho đến tính cách vui vẻ, hài hước, lạc quan cả trước những thử thách khó khăn trong cuộc sống, hỗ trợ cho nhau rất tốt trên đường công danh sự nghiệp.

Vì thế, khi gặp được nhau, họ như cảm thấy đã thân quen từ rất lâu và rất dễ trở thành một cặp tri kỷ, tình yêu giữa họ được xây dựng trên nền tảng tình bạn và sự đồng cảm nên thường rất bền chặt.

Cặp đôi Mùi- Hợi

Mùi và Hợi là 2 con giáp có nhiều điểm tương đồng trong tính cách, bảo đảm họ dễ trở thành một cặp đôi hoàn hảo nếu trở thành người một nhà. Họ cùng có trái tim ấm áp, dịu dàng, bản tính lương thiện, biết nhường nhịn, hay chiều lòng và giúp đỡ người khác. Đây cũng chính là đặc điểm khiến họ thấy đối phương hấp dẫn và đáng trân trọng.

Bên cạnh đó, nếu như Hợi dễ tính, tin người và nhát gan, thì Mùi lại cẩn thận, tinh tế và kiên định. Mùi sẽ bảo vệ Hợi trước những khó khăn thử thách, còn Hợi vốn nhiều phúc lộc, sẽ đem đến may mắn và thịnh vượng cho Mùi. Gia đình có vợ chồng 2 tuổi này thì phần nhiều là sẽ hạnh phúc êm ấm, ít khi bát đũa xô nhau, cả đời chỉ chăm chỉ làm ăn, chẳng mấy mà hưng thịnh.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

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Họ hợp làm chủ hơn làm thuê. Vì vậy, con giáp người muốn khởi nghiệp kinh doanh thì hãy bắt đầu những dự định của mình càng sớm càng tốt.

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