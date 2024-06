Dương khí ngất trời, may mắn ngập lối, đúng giờ Tý ngày 1/7, 3 con giáp thi nhau 'vơ vét' hết tiền của trong thiên hạ, thâu tóm mọi cơ hội đổi đời, cuộc sống viên mãn vô cùng

Ngày 1/7, tài vận của con giáp may mắn này tốt hơn thấy rõ. Bằng sự nỗ lực của bản thân, họ vượt qua khó khăn trước mắt. Sau nhiều gian nan, vận may đã mỉm cười với con giáp tuổi Dậu. Nếu làm kinh doanh, họ buôn may bán đắt, doanh số tăng dần.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân hay cười, hay nói, mang tư tưởng sống tích cực. Họ là người biết người, biết ta, biết suy nghĩ từ vị trí của người khác. Vì vậy, họ thường có được những mối quan hệ tốt trong cuộc sống, đặc biệt là nơi làm việc.

Giờ Tý ngày 1/7, con giáp tuổi Thân có tài lộc nhân đôi, sải cánh bay cao trong sự nghiệp. Họ làm đâu trúng đó, đầu tư đâu, sinh lời đó nên cuộc sống ngày càng khởi sắc. Với người tuổi Thân làm công ăn lương, họ được cấp trên tin tưởng giao cho những công việc, dự án mới.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.