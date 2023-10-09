Được Thần Tài ‘ghi danh’ trong sổ may mắn, 3 con giáp làm ăn thu lời miễn bàn liên tiếp các ngày 10, 11, 12 và 13/10: Giàu không tả được, hỷ sự vẹn toàn

Tâm linh - Tử vi 09/10/2023 12:55

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vơ vét hết tiền của thiên hạ liên tiếp các ngày 10, 11, 12 và 13/10.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu tuy không giỏi lời nói nhưng họ có trái tim rực lửa, tốt bụng và biết quan tâm, sẵn sàng làm việc chăm chỉ vì người khác. Trong cuộc sống họ không thích nhiều lời mà sống thành thật với nhau, họ không nói nói nhiều chủ yếu là dùng hành động để chứng minh, vì vậy họ dễ được mọi người quý mến hơn. Liên tiếp các ngày 10, 11, 12 và 13/10, vận may của tuổi Sửu sẽ lặng lẽ quay trở lại, sự nghiệp vượng phát, vận thế hanh thông, tuổi Sửu nắm bắt thời cơ, chạy theo xu hướng sẽ càng gặt hái được nhiều của cải.

Lúc này những chú trâu tiếp tục đón nhận nhiều tin vui trong công việc. Nếu là dân kinh doanh, bạn sẽ thu về nhiều hợp đồng và lợi nhuận. Chỉ cần làm việc chăm chỉ, không bỏ qua cơ hội thì chắc chắn sự nghiệp của tuổi Thân sẽ vô cùng thuận lợi.

Được Thần Tài ‘ghi danh’ trong sổ may mắn, 3 con giáp làm ăn thu lời miễn bàn liên tiếp các ngày 10, 11, 12 và 13/10: Giàu không tả được, hỷ sự vẹn toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có vẻ bề ngoài khó gần nhưng bên trong lại sống tình cảm, biết nghĩ cho người khác và đặc biệt cực kỳ yêu thương gia đình. Người tuổi Tý khá nhạy cảm, họ biết đối nhân xử thế nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ.

Theo tử vi 12 con giáp, liên tiếp các ngày 10, 11, 12 và 13/10 là thời gian giúp bản mệnh tuổi Tý nhận được nhiều niềm vui trong công việc. Vì được trời thương, phật độ nên họ làm gì cũng thuận lợi, hanh thông. Mọi nhiệm vụ được giao, tuổi Tý đều hoàn thành xuất sắc đúng tiến độ, được cấp trên khen thưởng hết mực. Vận trình của Tý ngày một vượng sắc, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, thậm chí chỉ cần ngồi không cũng được hưởng lộc trời ban.

Được Thần Tài ‘ghi danh’ trong sổ may mắn, 3 con giáp làm ăn thu lời miễn bàn liên tiếp các ngày 10, 11, 12 và 13/10: Giàu không tả được, hỷ sự vẹn toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất lạc quan, chân thành, tình cảm, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi gì đáp lại. Họ hành động kiên định, không nóng vội, đồng thời luôn kiên nhẫn và trật tự để làm tốt những việc trong tay. Tuất có thể quản lý tốt cuộc sống của chính mình và sống hạnh phúc mỗi ngày. 

Liên tiếp các ngày 10, 11, 12 và 13/10, người tuổi Tuất gặp nhiều may mắn, không chỉ có kết quả xuất sắc trong sự nghiệp mà còn có thể mở mang của cải, cuộc sống gặp nhiều chuyện vui, nhờ chăm chỉ mà có được. đạt được mục tiêu và ước mơ của bạn, và mọi thứ sẽ mỹ mãn hơn.

Với những công việc đòi hỏi áp lực, sự thích nghi tốt và kiên trì của tuổi Tuất giúp họ đạt được thành công. Tuổi Tuất được dự đoán là có tài vận dồi dào, gặp nhiều may mắn trong công việc. 

Trong thời điểm này vận may vẫn tiếp tục đi theo họ. Nếu là người làm công ăn lương, tuổi Hợi sẽ có cơ hội tăng lương, thăng chức. Còn nếu làm ăn kinh doanh, tuổi Hợi sẽ buôn may bán đắt, lợi nhuận dồi dào.

Được Thần Tài ‘ghi danh’ trong sổ may mắn, 3 con giáp làm ăn thu lời miễn bàn liên tiếp các ngày 10, 11, 12 và 13/10: Giàu không tả được, hỷ sự vẹn toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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