Được Thần Phật sủng ái, thu nhập của 3 con giáp tăng lên không ngừng vào đúng 16 giờ ngày 4/10: Hầu bao dày lên nhanh chóng, nắm trong tay bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 04/10/2023 07:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây làm một hưởng mười, ai ai cũng đỏ mắt ghen tị vào đúng 16 giờ ngày 4/10.

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là những người có tính tình thẳng thắn, trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình.

Bề ngoài tuổi Tuất dễ tạo cho người khác cảm giác khó gần nhưng bên trong thực sự là một người sống tình cảm, yêu thương gia đình và bằng lòng hy sinh tất cả để những người thân xung quanh được sống hạnh phúc vui vẻ.

Tuổi Tuất vốn thông minh và giỏi giang, nên họ cũng dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.

Vào đúng 16 giờ ngày 4/10, tuổi Tuất được xem là một trong những con giáp được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu.

Đặc biệt tại thời điểm này, tuổi Tuất làm bất cứ việc gì cũng sẽ gặp may mắn, nếu như không thể thành công như mong đợi thì ít nhất cũng vạn sự hanh thông, không gặp bất trắc hay xui xẻo gì. Dự kiến, vào đúng 16 giờ ngày 4/10 mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ giúp tuổi Tuất có một khoảng thời gian đáng nhớ.

Được Thần Phật sủng ái, thu nhập của 3 con giáp tăng lên không ngừng vào đúng 16 giờ ngày 4/10: Hầu bao dày lên nhanh chóng, nắm trong tay bạc tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh người tuổi Sửu thông minh, chăm chỉ lại có cốt cách của người lãnh đạo. Bạn không bao giờ để chuyện công và chuyện tư lẫn lộn. Chính vì thế con giáp này được cấp trên trọng dụng .

Tử vi học có nói, thời gian tới đây nhất là vào đúng 16 giờ ngày 4/10, người tuổi Sửu gặt hái được thành công. Công việc kinh doanh như ý giúp cho bạn khẳng định được bản lĩnh của mình lại còn giúp bạn có thêm tiền đồ, tự tin để làm việc được giao tốt hơn nữa.

Chuyện tình cảm của bạn thời gian này cũng ổn nên có thể yên tâm tuyệt đối, công hiến hết sức mình cho nhiệm vụ mới, càng có khả năng được tăng lương.

Được Thần Phật sủng ái, thu nhập của 3 con giáp tăng lên không ngừng vào đúng 16 giờ ngày 4/10: Hầu bao dày lên nhanh chóng, nắm trong tay bạc tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vào đúng 16 giờ ngày 4/10, người tuổi Tỵ gặp được nhiều may mắn do có nhiều cát tinh giúp đỡ. Tỵ gặp nhiều điều tốt lành, hạnh phúc lại được thêm quý nhân giúp đỡ trong công việc nên cuộc sống khá thuận buồm.

Tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ còn hanh thông hơn vào thời điểm này. Các cơ hội liên tiếp mở ra khiến Tỵ tăng thêm quyền lực. Cơ hội thăng tiến, tăng lương nằm trong lòng bàn tay. Vì có nhiều ý tưởng táo bạo nên họ cũng được lãnh đạo và người lớn tuổi chú ý.

Thời gian này, người tuổi Tỵ có quý nhân giúp đỡ nên dù có gặp rắc rối thì vẫn sẽ được giải quyết ổn thỏa. Không chỉ vậy, cơ hội còn đến nhiều hơn với người tuổi này.

Được Thần Phật sủng ái, thu nhập của 3 con giáp tăng lên không ngừng vào đúng 16 giờ ngày 4/10: Hầu bao dày lên nhanh chóng, nắm trong tay bạc tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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