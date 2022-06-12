Đừng vội thẩm mỹ: Phụ nữ có những bộ phận càng nở nang thì tỉ lệ thuận với độ nở nang của túi tiền, giàu sang phú quý, ngập đầy lộc phúc, ai cũng ngưỡng mộ

Người phụ nữ có mũi tròn, cao, phồn thực là mang đến may mắn cho bất cứ người đàn ông nào cô kết hôn. Các nhà nhân tướng học cho rằng, chiếc mũi là một phần quan trọng của khuôn mặt và sẽ không bao giờ được phẫu thuật thay đổi. Bạn có thể dùng mỹ phẩm để nó cao, rõ, đẹp hơn. Cũng không nên có các lông, đốm loang lổ, hoặc nốt ruồi ở đây vì sẽ làm tắc nghẽn may mắn tiền bạc.

Đúng ra kích thước chiếc mũi là bộ phận trên khuôn mặt chuẩn nhất cho thấy tiềm năng một người có giàu hay không. Người xưa luôn thích có một chiếc mũi to, thể hiện cho tài sản, sự giàu có đến từ nhiều nguồn khác nhau, ứng nghiệm hơn với phụ nữ.

Môi mọng

Đôi môi được xem là con sông thứ hai trên khuôn mặt. Người Trung Quốc ví nó như sông Huia, một con sông nhỏ, nhưng mềm mại và dồi dào nước. Điều này nói lên, đôi môi không quan trọng về kích thước nhưng không được khô, vì đó là biểu hiện của sự cạn kiệt may mắn.

Nốt ruồi xung quanh miệng, miễn là chúng không phải là màu đen, sẽ tăng cường sự may mắn. Thông thường, nốt ruồi nhỏ màu đỏ quanh miệng chỉ ra người đó sẽ không bao giờ thiếu thức ăn.

Cằm đầy đặn

Chiếc cằm đầy đặn cung cấp một bộ rễ vững mạnh cho khuôn mặt. Chiếc cằm mạnh mẽ thể hiện bằng việc đường quai hàm nổi bật, nhô ra, khá nhiều thịt. Nó thể hiện cho sức khỏe, tuổi thọ. Cằm xuôi hay vòng xuống thể hiện cho sự bất hạnh tuổi già, thậm chí chết sớm.

Gò má đầy đặn

Các xương gò má đánh dấu vị trí giàu thứ 4 trên mặt. Khi gò má nổi bật và sáng bóng, nó tiên đoán sự giàu có. Ở đây không nên có xương vì nó là dấu hiệu không tốt. Da gò má hồng và sáng là chỉ số may mắn tốt. Gò má có da sậm và khô thể hiện sự mất sức sống.

Đôi tai nổi bật

Hai tai to và tương xứng cho thấy sự may mắn và khôn ngoan. Đôi tai đại diện cho dòng chảy của sông Hoàng Hà. Người xưa đặc biệt thích người có đôi tai dài, gợi liên tưởng về Đức Phật. Tai dài nhưng không quá nhiều thịt thể hiện cho sự đẳng cấp hơn người và sự hy sinh cao cả.

Phụ nữ có ngực nhỏ

Tướng ngực nhỏ giúp chị em trông sang trọng, nhã nhặn hơn. Đặc biệt, người vợ có tướng này sẽ giúp chồng thăng quan tiến chức nhanh hơn, nếu gia đình làm ăn kinh doanh thì rất nhanh sẽ giàu có. Đặc biệt, theo nhiều nguồn tài liệu thống kê thì hầu hết đàn ông có tài chính vững mạnh đều chọn vợ ngực nhỏ.

Ngoài ra, ngực nhỏ còn tốt cho sức khỏe bởi nó chỉ tạo một lực vừa phải lên dây thần kinh; ít có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú và dễ dàng chọn trang phục hơn.

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