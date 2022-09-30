Đúng vào hôm nay (30/9), 3 con giáp xui rủi qua đi, rung đùi gặt hái tài lộc, công danh thăng hạng

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 04:40

Đúng vào hôm nay (30/9), 3 con giáp xua tan xui rủi, tha hồ gặt hái tài lộc, công danh thăng hạng như ý

Tuổi Thân

Người tuổi Thân làm việc rất có nguyên tắc, ngay thẳng, chính trực nên được mọi người xung quanh kính trọng. Đường công danh của con giáp này đang rất rộng mở, nếu có ý định cạnh tranh vào chức vụ mới thì sẽ có ưu thế và giành được mục tiêu của mình.

Bên cạnh đó nhờ ngũ hành tương sinh nên sự nghiệp của bản mệnh còn được quý nhân hỗ trợ, che chở rất nhiều. Nếu tuổi Thân biết tận dụng cơ hội hiếm có này thì những nỗ lực, cố gắng trong thời gian vừa qua sẽ được đền đáp xứng đáng, thành công nằm nay trong tầm tay.

Đường tài lộc trong ngày vô cùng hanh thông, dồi dào, thu nhập tăng lên đáng kể. Con giáp này khá tự tin, chủ động, nhất là người kinh doanh buôn bán đón nhận vận may tới nên đầu tư làm ăn thuận lợi, các nguồn thu gia tăng không ngừng, có thể ung dung mà ngồi đếm tiền được rồi.

Đúng vào hôm nay (30/9), 3 con giáp xui rủi qua đi, rung đùi gặt hái tài lộc, công danh thăng hạng - Ảnh 1
Người tuổi Thân làm việc rất có nguyên tắc, ngay thẳng, chính trực nên được mọi người xung quanh kính trọng. Đường công danh của con giáp này đang rất rộng mở, nếu có ý định cạnh tranh vào chức vụ mới thì sẽ có ưu thế và giành được mục tiêu của mình. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn
 
Tử vi hàng ngày 30/9/2022 nhận thấy, người tuổi Thìn được cục diện Bán Hợp trợ mệnh nên đường công danh sự nghiệp trở nên hanh thông thuận lợi hơn hẳn. Những thành quả bước đầu mà bạn mang về cho tập thể được đánh giá cao. Đây là bước đệm để bạn bứt phá một cách đầy ngoạn mục trong thời gian tới. 

Sự xuất hiện của Chính Ấn đã mang lại cho con giáp này những tia sáng đầy hy vọng. Bạn được trao cơ hội để thể hiện tài năng của mình, được khẳng định mình, sự tự tin của bạn nhờ đó sẽ ngày một gia tăng. 
 
May mắn tiếp tục tìm đến bạn với sự ủng hộ của Thực Thần, bản mệnh được trao tay những cơ hội kiếm tiền hiếm có. Nhất là với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán hay nghề tự do đều có thể cân nhắc và đưa ra lựa chọn cho riêng mình. Đừng để bản thân phải hối tiếc vì bất cứ điều gì. 

Đúng vào hôm nay (30/9), 3 con giáp xui rủi qua đi, rung đùi gặt hái tài lộc, công danh thăng hạng - Ảnh 2
Tử vi hàng ngày 30/9/2022 nhận thấy, người tuổi Thìn được cục diện Bán Hợp trợ mệnh nên đường công danh sự nghiệp trở nên hanh thông thuận lợi hơn hẳn. Những thành quả bước đầu mà bạn mang về cho tập thể được đánh giá cao. Ảnh minh họa

Tuổi Mão 

Tử vi hàng ngày nhận thấy, nhờ có Tam Hợp Thái Tuế xuất hiện, đường công danh của người tuổi Mão trong hôm nay sẽ có những bước tiến quan trọng. Cát tinh này mang tới quý nhân tương trợ giúp con giáp này gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin.

Bạn đang tạo dựng được những mối quan hệ tốt làm nền tảng phát triển sự nghiệp sau này. Bản mệnh cần phải tích cực vun đắp, bồi dưỡng tình cảm với đối tác, khách hàng… bởi đối phương chính là người nắm giữ chìa khóa tới thành công sau này của bạn.

Người tuổi Mão gặp được Thiên Tài trong ngày thứ 5 này nên tha hồ đón tin vui tài lộc. Tiền bạc trong ngày chủ yếu đến từ nguồn thu phụ, người buôn bán kinh doanh có quý nhân phò trợ nên buôn bán thuận lợi, hàng hóa bán chạy vô cùng, thậm chí còn cháy hàng nữa.

Đúng vào hôm nay (30/9), 3 con giáp xui rủi qua đi, rung đùi gặt hái tài lộc, công danh thăng hạng - Ảnh 3

Tử vi hàng ngày nhận thấy, nhờ có Tam Hợp Thái Tuế xuất hiện, đường công danh của người tuổi Mão trong hôm nay sẽ có những bước tiến quan trọng. Cát tinh này mang tới quý nhân tương trợ giúp con giáp này gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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