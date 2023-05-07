Đúng vào 2 ngày (8/5-9/5), 3 con giáp BỒ TÁT hiển linh ban Phước, 'đại cát đại lợi', phú quý ngập nhà, 'Thần Tài' đặc biệt ưu ái

Người tuổi Thân rất lanh lợi và biết cương nhu đúng thời điểm. Họ sáng suốt nhìn nhận thấu đáo mọi vấn đề, từ đó đưa ra được những phán quyết hợp lý, giúp gỡ rối được tình hình bế tắc. Họ làm việc chuyên nghiệp và rất có tiếng nói ở công ty.

Thời điểm 2 ngày tới đây, người tuổi Thân số mệnh dát vàng, sự nghiệp phất lên như diều, tiền bạc lúc nào cũng căng chặt ví. Quan trọng hơn cả, họ được chuyển lên một chức vụ mới cao hơn, nhiều quyền uy và thu nhập, lương thưởng cũng hậu hĩnh hơn.

Trong cuộc sống, người tuổi Thân tháo vát, dù nam hay nữ, họ đều là những người tự chăm sóc mình rất tốt. Cuộc sống dù bận rộn những họ vẫn dành thời gian để chăm chút cho sức khỏe của mình. Trời ban cho họ sự minh mẫn, cường tráng và ít khi đau ốm vặt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có bản tính tỉ mỉ, có tầm nhìn xa trông rộng. Họ không chỉ nhìn vào vấn đề trước mắt mà còn có thể nghĩ ra phương hướng và mục tiêu lâu dài hơn.

Con giáp này có thể giải quyết rất tốt các vấn đề trong cuộc sống và cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình.

Con giáp tuổi Tuất đặc biệt biết cách kiếm tiền và tất nhiên họ có cuộc sống hoàn hảo, không lo thất bại. 2 ngày tới này họ có khởi đầu thuận lợi, tiền tài đều vượng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý thường rất được lòng mọi người nhờ tính khiêm tốn, cẩn trọng, đặc biệt là trong công việc. Họ làm việc rất chăm chỉ, nên thường được bạn bè, đối tác tin cậy, coi là một trong những lựa chọn tốt nhất.

Trong 2 ngày tới, người tuổi Tý có số đào hoa nở rộ, tài lộc ngày càn vượng, nhiều cơ hội thăng tiến lên chức quản lý. Vì thế, những người đang còn độc thân càng nên sớm tìm đối tượng phù hợp để kết hơn, tích lũy tài lộc. Vượng vận quý nhân, hãy chăm sóc bản thân thật tốt trong tháng này, và vận may của bạn sẽ tăng vọt, các sự kiện may mắn liên tục tìm tới, tương lai tươi sáng, của cải dồi dào.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.