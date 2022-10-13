Đúng trưa ngày 14/10: Phật Bà ban phước, 3 con giáp tiền về như mưa

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 10:25

Vào khung giờ này, “Vận may” xuất hiện đến bên cạnh 3 con giáp, từ đây làm ăn phát tài.

 

Tuổi Mão

Trong thời điểm này, những người tuổi Mão có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở, quảng bá sản phẩm của mình nhé. Những người tuổi Mão nếu như muốn làm ăn lớn cần phải đầu tư. Chỉ khi bạn đầu tư đúng chỗ thì mọi sự mới như ý. Không chỉ chuyện làm ăn mà tình duyên của người tuổi Mão khoảng thời gian này cũng thăng hoa.

Đúng trưa ngày 14/10: Phật Bà ban phước, 3 con giáp tiền về như mưa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, người tuổi Mão không chỉ may mắn trong công danh, tiền bạc mà còn rất may mắn trong tình duyên. Với người tuổi Mão còn độc thân sẽ có đôi có cặp. Với người đã có tình yêu của mình sẽ càng thêm gắn bó, cuộc sống thăng hoa thêm phần yêu mến.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi hiền lành, bao dung, đối xử rất tốt với mọi người. Khi thấy người khác gặp khó khăn, họ sẵn sàng giúp đỡ, không nề hà, toan tính thiệt hơn. Cũng chính vì thế mà con giáp này được nhiều người quý trọng. Khi gặp khó khăn, họ cũng được quý nhân dang tay giúp đỡ. 

Đúng trưa ngày 14/10: Phật Bà ban phước, 3 con giáp tiền về như mưa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trưa 14/10 con giáp tuổi Hợi được quý nhân phù trợ, làm ăn phát đạt. Khi đó, tài vận của người tuổi Hợi sẽ tăng cao. Họ đi đâu cũng có quý nhân dìu dắt, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc. Những chuyến đi, chuyến công tác xa sẽ giúp con giáp này mang tiền bạc về đầy túi. Người tuổi Hợi làm việc chăm chỉ, sự nghiệp sẽ thăng tiến vượt bậc. Thành công trong sự nghiệp giúp họ mang đến cho gia đình một cuộc sống sung túc.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất trời sinh đã thông minh, tinh nhanh hơn người trong cuộc sống Tuất luôn nỗ lực hết mình vì công việc. Người tuổi Tuất là người kiên định, khi đối diện với khó khăn tử thách vẫn luôn kiên định, tìm mọi cách để chinh phục những thứ mình thích. Chính vì vậy, con giáp này dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống.

Đúng trưa ngày 14/10: Phật Bà ban phước, 3 con giáp tiền về như mưa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong buổi trưa ngày 14/10, người tuổi Tuất càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu sẽ phát tài bấy nhiều. Đây sẽ là bước chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Tuất. Con giáp này sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mĩ mãn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi 3 ngày liên tiếp: Sổ Nam Tào ghi rõ 3 con giáp hiền lành hưởng phúc Trời cho, vận may suôn sẻ.

Tử vi 3 ngày liên tiếp: Sổ Nam Tào ghi rõ 3 con giáp hiền lành hưởng phúc Trời cho, vận may suôn sẻ.

Dự đoán trong 3 ngày này có những con giáp có vận trình tươi sáng, của cải đầy nhà, làm gì cũng thuận lợi hanh thông.

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