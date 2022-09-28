Đúng trưa nay 28/9, 3 con giáp cầu gì được nấy, cầu danh có danh, cầu tài có tài, quơ tay ôm hết lộc lá trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 06:30

Đúng trưa nay (28/9), may mắn vô cùng, 3 con giáp ước gì được nấy, tài danh vẹn toàn, hưởng trọn lộc lá

Tuổi Thìn

Dưới sự trợ giúp của Chính Tài, sự cố gắng suốt một thời gian dài của người tuổi Thìn đã được cấp trên ghi nhận. Trưa hôm nay, bạn có thể nhận được tiền thưởng, còn tương lai, bạn sẽ tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, và có thể người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là người quen của bạn. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ biết mình phải làm những gì cho tương lai. 

Trên phương diện tiền bạc, lối sống tiết kiệm cũng giúp ích bạn rất nhiều trong thời điểm này. Nhân ngày tương hội, lại thêm Trực Mãn tốt cho việc cầu tài, điều này sẽ giúp cho con đường tài lộc của con giáp này trở nên thuận lợi hơn. Trong khi mọi người còn đang vất vả kiếm tiền thì bạn vẫn luôn dư dả, thậm chí còn có tiền đầu tư. Hãy duy trì lâu dài thói quen tốt đẹp này nhé. 

Dưới sự trợ giúp của Chính Tài, sự cố gắng suốt một thời gian dài của người tuổi Thìn đã được cấp trên ghi nhận. Trưa hôm nay, bạn có thể nhận được tiền thưởng, còn tương lai, bạn sẽ tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Ảnh minh họa

Tuổi Mão  
 
Tam hợp quý nhân soi sáng con đường, giúp cho vận trình trưa thứ 4 này của người tuổi Mão tràn đầy cát khí. Tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, yêu công việc khiến cho bản mệnh không hề thấy mệt mỏi dù làm việc căng thẳng vô cùng. Cấp trên đánh giá cao những biểu hiện của bản mệnh trong thời gian vừa rồi, nhờ đó Mão có thể sẽ đạt được nhiều thành công
 
Hôm nay cũng là ngày mà Thực Thần ghé thăm, giúp cho việc kinh doanh của con giáp này thêm phần thuận lợi. Bản mệnh sẽ có được nhiều đơn hàng 1 cách dễ dàng, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên. Mão nếu theo nghiệp kinh doanh thì nên nắm bắt thời cơ, đánh giá thị trường phân tích lợi hại để nhanh chóng tiến hành kế hoạch của mình. Đừng chần chừ do dự mà để lỡ thời cơ.

Tam hợp quý nhân soi sáng con đường, giúp cho vận trình trưa thứ 4 này của người tuổi Mão tràn đầy cát khí. Tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, yêu công việc khiến cho bản mệnh không hề thấy mệt mỏi dù làm việc căng thẳng vô cùng. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp trưa ngày 28/9 báo hiệu sự nghiệp của tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, bản mệnh được nâng đỡ, có lợi cho người trẻ tuổi hoặc mới khởi nghiệp. Bạn tìm ra được hướng làm ăn đúng đắn, gặp nhiều may mắn trên con đường gây dựng cơ nghiệp. Nhờ sự thông minh, khéo léo mà bản mệnh chiếm được tình cảm của nhiều người nên mọi chuyện đều suôn sẻ. Cấp trên đánh giá cao tinh thần yêu nghề, cống hiến cho công việc của bản mệnh.

Thành quả lớn nhất chính là nguồn tài chính của Mùi dồi dào, bạn không phải lo lắng về chuyện tiền nong. Nhân cơ hội này bản mệnh nên mời đối tác đi ăn để tăng thêm cơ hội tương tác, giúp việc làm ăn thuận lợi hơn. Bạn càng làm càng hăng say, càng làm càng hứng thú nên tìm tòi được nhiều điều mới lạ, phát triển năng lực cá nhân tốt hơn.

Tử vi 12 con giáp trưa ngày 28/9 báo hiệu sự nghiệp của tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, bản mệnh được nâng đỡ, có lợi cho người trẻ tuổi hoặc mới khởi nghiệp. Bạn tìm ra được hướng làm ăn đúng đắn, gặp nhiều may mắn trên con đường gây dựng cơ nghiệp. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 


 

Tử vi tuần đầu tiên của tháng 9 Âm: Phúc khí suy giảm, Hung tinh cản đường, 3 con giáp dễ gặp áp lực chồng chất, sự nghiệp khó thăng tiến, tiểu nhân hãm hại, thu không đủ chi, cần phải cẩn trọng

Tử vi tuần đầu tiên của tháng 9 Âm: Phúc khí suy giảm, Hung tinh cản đường, 3 con giáp dễ gặp áp lực chồng chất, sự nghiệp khó thăng tiến, tiểu nhân hãm hại, thu không đủ chi, cần phải cẩn trọng

Trong tuần đầu tiên của tháng 9 Âm lịch này, những tuổi sau bị sự đen đủi, xui xẻo đeo bám, cần hết sức cẩn thận kẻo họa rơi vào đầu

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp