Đúng thứ Hai đầu tuần (6/2/2023), 3 con giáp chớp lấy thời cơ vàng, túi tiền nặng trĩu, tài khoản nhảy số không ngớt, đại phát lộc phát tài

Tâm linh - Tử vi 05/02/2023 10:53

Thần Tài mở kho phát lương, đúng thứ Hai đầu tuần, 3 con giáp may mắn sau đây làm đâu thắng đó, hanh thông, may mắn khó ai bì kịp.

Tuổi Tỵ 

Giai đoạn may mắn thứ nhất của Tỵ vào đúng thứ Hai đầu tuần. Từ thời gian này, những rủi ro xui xẻo cũng dần biến mất, người tuổi Tỵ có thể yên tâm tận hưởng thời điểm tuyệt vời này. Đặc biệt, họ có nhiều tin vui trong chuyện làm ăn, có thể nhận được hợp đồng lớn hoặc một may mắn bất ngờ nào đó.

Trong cuộc sống họ phải luôn nỗ lực, chăm chỉ và biết nắm bắt thời cơ. Họ có cơ hội đổi đời, ít nhất cũng có cuộc sống dư dả, sung túc. Chính vì thế, sự cẩn trọng không bao giờ là thừa với người tuổi Tỵ. Hãy năng tham dự những sự kiện vui vẻ để có thể tăng nguồn năng lượng tích cực cho bản thân. 

Đúng thứ Hai đầu tuần (6/2/2023), 3 con giáp chớp lấy thời cơ vàng, túi tiền nặng trĩu, tài khoản nhảy số không ngớt, đại phát lộc phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão   

Theo các chuyên gia tử vi, đúng thứ Hai đầu tuần có thể là thời điểm giúp Mão khẳng định năng lực bản thân, tạo ra một dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp, thu về những khoản lợi nhuận lớn, bảo đảm một cái tết sung túc dư dả cách họ không xa. 

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, bản mệnh nên tránh việc mâu thuẫn hay cãi vã với người khác thì vận may sẽ càng rực rỡ hơn. Và nên nhớ, kiên nhẫn và cẩn trọng là 2 từ khóa quan trọng mà những người tuổi Mão cần ghi nhớ để dễ dàng tiếp cận được những thành tựu ngọt ngào.

Đúng thứ Hai đầu tuần (6/2/2023), 3 con giáp chớp lấy thời cơ vàng, túi tiền nặng trĩu, tài khoản nhảy số không ngớt, đại phát lộc phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Theo các chuyên gia phong thủy, đúng thứ Hai đầu tuần, những trở ngại xui xẻo trong cuộc sống của người tuổi Tuất sẽ từ từ biến mất không dấu vết. Đặc biệt, họ sẽ có cơ may gặp được quý nhân, người đưa đường dẫn lối họ đến với thành công lớn lao trong sự nghiệp. 

Với những người dự định thay đổi nghề nghiệp hay đầu tư theo hướng mới thì đây là thời điểm nên bắt đầu. Những sao tốt chiếu mệnh dự đoán sẽ cùng chiếu vào họ đem đến những thành tựu rực rỡ. Công việc có cơ hội tăng lương hoặc thăng tiến rõ rệt. 

Đúng thứ Hai đầu tuần (6/2/2023), 3 con giáp chớp lấy thời cơ vàng, túi tiền nặng trĩu, tài khoản nhảy số không ngớt, đại phát lộc phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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