Đúng thứ 5 và thứ 6 (7/9 - 8/9), 3 con giáp đứng đầu đỉnh tài lộc, hỷ sự tưng bừng, cuộc sống thăng hoa rõ mồn một, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 06/09/2023 15:29

Tử vi dự đoán, đúng thứ 5 và thứ 6, 3 con giáp được Thần Tài đích thân đưa lối dẫn đường đến với tài lộc, vận may. Từ đó cuộc sống viên mãn, giàu có hơn người.

Tuổi Thìn

Có thể nói, cuộc đời tuổi Thìn không bao giờ thiếu thốn về tinh thần. Bước vào giai đoạn trung niên, chính lúc vận mệnh của tuổi Thìn thay đổi sang một giai đoạn mới. Vốn dĩ là người từ tốn, dịu dàng, nên tuổi Thìn đi đâu cũng được người khác quý mến.

Đúng thứ 5 và thứ 6, sự nghiệp của những người tuổi Thìn sẽ vô cùng may mắn và có được những khoản thu nhập đáng kể. Tử vi có nói, tuổi Thìn có thể còn may mắn trúng số độc đắc, phát tài sau một đêm. Vậy nên khi vận may đã đến thì Thìn nên nắm bắt cơ hội tỏa sáng.

Đúng thứ 5 và thứ 6 (7/9 - 8/9), 3 con giáp đứng đầu đỉnh tài lộc, hỷ sự tưng bừng, cuộc sống thăng hoa rõ mồn một, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong thứ 5 và thứ 6 chính là thời gian may mắn vượt trội, thành công rực rỡ của tuổi Tý. Nhờ có tinh thần hăng hái, sung sức, sức khỏe tốt nên rất con giáp nhanh nhẹn trong công việc. Nhờ vậy mà gặt hái được không ít thành quả cả ở công việc lẫn tình duyên.

Đây là thời gian tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn, vận khí hanh thông, mọi kế hoạch dự định đều trơn tru thuận buồm xuôi gió. Thu nhập trong giai đoạn này không ngừng tăng lên khiến tâm trạng tuổi Tý cũng thoải mái, vui vẻ hơn.

Đúng thứ 5 và thứ 6 (7/9 - 8/9), 3 con giáp đứng đầu đỉnh tài lộc, hỷ sự tưng bừng, cuộc sống thăng hoa rõ mồn một, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi học, tuổi Hợi là con giáp có nhiều phúc đức. Dù trong hoàn cảnh thế nào họ đều có quý nhân giúp đỡ, làm gì cũng xuôi chèo mát mái. Trong thời gian qua, tuổi Hợi dù có nỗ lực lớn nhưng vẫn không thể tránh khỏi những khó khăn ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, nhờ được Thần Tài ưu ái mà tuổi Hợi sẽ có sự thăng hoa trong tài lộc khi bước sang thứ 5 và thứ 6. Con giáp này dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh cũng sẽ đều gia tăng được nguồn thu cho mình. Người làm kinh doanh tìm được cơ hội hợp tác, đầu tư, hướng đi mới tìm thêm được nguồn thu nhập phụ.

Đúng thứ 5 và thứ 6 (7/9 - 8/9), 3 con giáp đứng đầu đỉnh tài lộc, hỷ sự tưng bừng, cuộc sống thăng hoa rõ mồn một, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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