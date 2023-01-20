Đúng rằm tháng Giêng thần TÀI mở cửa phát lộc: top 3 con giáp giàu số 2 không ai giàu số 1, rũ sạch vận ĐEN hưởng LỘC cả năm sung sướng

Tâm linh - Tử vi 20/01/2023 06:02

Cùng xem tuổi nào sẽ may mắn ghi tên trong bảng vàng giàu có của thần Tài.

 

Tuổi Sửu

Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu cảm thấy rất hăng hái khi bắt tay vào công việc được giao, làm gì cũng rất nghiêm túc và có trách nhiệm nên lộc đến cứ thế mà hưởng.

Trong khoảng thời gian vừa qua Sửu phát triển không mấy suôn sẻ, mặc dù đã cố gắng hết sức để được nhiều người tán thành và rất chăm chỉ trong công việc nhưng tính cách kiệm lời và gò bó khiến họ không thể hiện được sức mạnh của mình, điều này cũng khiến cơ hội kiếm tiền bị tuột mất.

Nhưng thời gian gần đây, vì gánh nặng cơm áo gạo tiền nên Sửu đã mạnh dạn hơn và vô cùng chăm chỉ thể hiện năng lực của bản thân, không để người khác cướp mất cơ hội làm ăn của mình, buôn bán Tết cũng thuận lợi hơn.

 

Là con giáp may mắn Rằm tháng Giêng âm lịch, Sửu chưa bao giờ để người khác phải phàn nàn về chuyện nợ nần, tiền bạc của mình, bạn sống rất thẳng thắn, rạch ròi, ghét nợ người nên vô cùng sòng phẳng.

 

Đúng rằm tháng Giêng thần TÀI mở cửa phát lộc: top 3 con giáp giàu số 2 không ai giàu số 1, rũ sạch vận ĐEN hưởng LỘC cả năm sung sướng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

 

Nhờ có tính cách cởi mở và thật thà, bản mệnh nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh, thậm chí có người còn có thiện cảm với bạn ngay từ lần đầu tiếp xúc. Các mối quan hệ xã giao hòa hảo giúp bạn bắt tay vào làm việc gì cũng hanh thông, không sợ không có người giúp đỡ.

Thời điểm này, bạn có thể thử sức bản thân ở những lĩnh vực mới, vừa để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, vừa tạo cơ hội để phát hiện ra tiềm năng của bản thân.

Tình hình tài chính cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng. Bạn biết giữ chữ tín nên tạo được lòng tin với khách hàng, khiến quy mô làm ăn ngày càng mở rộng. Hãy luôn nắm bắt xu thế của thị trường để vạch ra những đường hướng phát triển phù hợp, tin rằng với sự chăm chỉ và kiên trì, bạn có thể gặt hái được nhiều thành tích đáng kể.

Đúng rằm tháng Giêng thần TÀI mở cửa phát lộc: top 3 con giáp giàu số 2 không ai giàu số 1, rũ sạch vận ĐEN hưởng LỘC cả năm sung sướng - Ảnh 2

Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

 

Thiên Tài che chở, tình hình tài chính của người tuổi Tuất có những tín hiệu khá tích cực. Bạn có thể nhận được lời giới thiệu đầu tư khá đáng tin từ bạn bè. Hãy thử sức mình xem sao, bạn có thể kiếm về một khoản kha khá.

Mối quan hệ giữa bạn với các cá nhân ở nơi làm việc suôn sẻ, bất kể là với sếp, đồng nghiệp hay cấp dưới, bạn có thể hòa thuận nên công việc tiến triển rất thuận lợi. Rằm tháng Giêng âm này bạn cơ hội thể hiện tài lãnh đạo nên hãy tận dụng để được tăng lương, xét thưởng.

Tuất như được quý nhân phù hộ, quý nhân của bạn đẹp như cầu vồng, phúc lộc từ trên trời rơi xuống, không mời mà đến, kiếm tiền dễ dàng, luôn đạt được mục đích của mình, cuộc sống của bạn là vô hạn may mắn.

Với khí thế kiên cường, Tuất không sợ hãi, những trở ngại trong công việc trở thành động lực để bạn tiến về phía trước, tận hưởng niềm vui thành công chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của bạn.

 

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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