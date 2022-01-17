Đúng Rằm tháng Chạp 15/12, 3 con giáp này sẽ chính thức thoát khổ thoát nạn, tiền tài đổ về, số đỏ kéo đến hết Tết Nhâm Dần

Tâm linh - Tử vi 17/01/2022 09:15

Chuẩn bị bước vào ngày Rằm tháng Chạp năm Tân Sửu 2021, những con giáp được tử vi chỉ ra có số đổi đời rất lớn. Nếu không có tiền bạc đổ về ầm ầm thì chắc chắn cũng sẽ qua khổ tận cam lai, nên biết nắm bắt để có tài lộc dư dả đón Tết Nhâm Dần 2022.

Tuổi Dậu

Tử vi tháng 12/2021 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy, với sự xuất hiện của cục diện Tam Hợp, thêm cả Nguyệt Lệnh Lâm Quan hỗ trợ, tháng 12 âm lịch này đánh dấu bước chuyển mình khá lớn của người tuổi Dậu ở phương diện công danh sự nghiệp. Vào ngày rằm tháng chạp, nhân lúc cát khí lan tràn, tuổi Dậu có thể tranh thủ tiến hành những việc quan trọng, những dự định mà bạn chưa dám làm thì nay hãy dũng cảm theo đuổi.

Đúng Rằm tháng Chạp 15/12, 3 con giáp này sẽ chính thức thoát khổ thoát nạn, tiền tài đổ về, số đỏ kéo đến hết Tết Nhâm Dần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói từ giai đoạn này trở đi, số phận tuổi Dậu sẽ bước lên một tầm cao mới. Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng bắt đầu từ Rằm tháng Chạp này, kéo dài đến Tết Nhâm Dần 2022, bản mệnh xác định cuộc sống trong thời gian tới chỉ có từ giàu đến giàu hơn. Bước qua Rằm tháng Chạp, vận xui của con giáp này cũng dần biến mất, thay vào đó là những cơ hội tốt đang dần hiện ra.

Tuổi Tỵ

Theo dõi tử vi tháng 12/2021 tuổi Tỵ âm lịch về phương diện sự nghiệp, con giáp này được cả Tam Hợp Thái Tuế và Chính Quan độ mệnh, hứa hẹn những khởi sắc rực rỡ trong công việc. Cuộc sống của họ trong thời gian trước tưởng chừng như là khổ tận kéo dài, nhưng không ngờ rằng bước vào Rằm tháng Chạp sắp tới, mọi thứ sẽ cam lai bất ngờ.

Đúng Rằm tháng Chạp 15/12, 3 con giáp này sẽ chính thức thoát khổ thoát nạn, tiền tài đổ về, số đỏ kéo đến hết Tết Nhâm Dần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ giai đoạn này trở đi kéo dài đến Tết Nhâm Dần 2022, con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận hội làm giàu, và nếu tỉnh táo nắm bắt thời cơ thì cuộc sống sẽ ngày càng thăng hoa trọn vẹn. Điềm báo sẽ có quý nhân xuất hiện để dìu dắt bản mệnh vượt sóng gió. Bạn có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái, nói chung không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, có thể thoải mái sắm sửa cho Tết.

Tuổi Mão

Rằm tháng Chạp, tuổi Mão có dấu hiệu của sự may mắn kéo đến, đường tài lộc sẽ lên cao không ngừng. Đây là giai đoạn chuyển giao trong cuộc đời, và đương nhiên mọi sự tinh tú đều đổ dồn về bản mệnh này, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ, phát huy đúng lúc đúng thời điểm thì xác định mọi thứ sẽ thăng hoa viên mãn.

Đúng Rằm tháng Chạp 15/12, 3 con giáp này sẽ chính thức thoát khổ thoát nạn, tiền tài đổ về, số đỏ kéo đến hết Tết Nhâm Dần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sắp tới bước vào Rằm tháng Chạp, tuổi Mão sẽ có vận khí rất tốt về vấn đề tài chính, tuổi Mão sẽ có cơ hội có thêm thu nhập tay trái, thu về một số tiền lớn gấp bội những tháng trước đó. Hãy chủ động tận dụng khoảng thời gian may mắn này để mở rộng kinh doanh, đảm nhiệm thêm công việc…, dù làm trong lĩnh vực nào, bạn cũng đều được quý nhân phù trợ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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