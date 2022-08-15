Đúng ngày TRUNG THU 15/8 âm lịch, quý nhân chu cấp tuyệt đối, tài chính vững vàng, gia hảo nguyệt viên, cuộc sống sung túc, vận may bồi tụ, vạn sự bình an

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào may mắn vào ngày Trung Thu năm nay nhé!
- Tử vi thứ 2 ngày 15/08/2022 của 12 con giáp: Mão có khoảnh khắc ngọt ngào với nửa kia, Ngọ có công việc thuận lợi nhờ quý nhân, Thân cẩn thận tiểu nhân thân cận
- Tử vi Chủ Nhật ngày 14/08/2022 của 12 con giáp: Tý thuận buồm xuôi gió đủ đường, Mão có đào hoa nở rộ, Dậu có lộc bất ngờ từ quý nhân
Tuổi Thìn
Trong năm 2022, vận trình của người tuổi Thìn được đánh giá là không thuận lợi do con giáp này vướng hạn Tam Tai. Tuy nhiên, vào ngày Trung Thu, vận trình của con giáp này càng có sự thay đổi thích cực, công việc dần suôn sẻ hơn.
Tài vận của tuổi Thìn vượng phát. Bản mệnh đón nhận nhiều may mắn, tài lộc. Tiền bạc ầm ầm kéo về túi của con giáp này.
Tuổi Thìn đầu tư vào đâu thì ở đó sinh lời. Bản mệnh còn được cao nhân chỉ bảo nên dễ dàng gặt hái nhiều thành công hơn.
Tuổi Hợi
Vận thế của người tuổi Hợi trong năm 2022 tương đối thuận lợi. Về tổng thể, rất nhiều việc có thể diễn ra theo đúng kế hoạch mà bản mệnh đã đặt ra và không vấp phải các trở ngại quá lớn.
Nửa đầu năm, tuổi Hợi gặp phải hung tinh nên vận trình có ảnh hưởng nhất định, thu nhập không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, vào dịp Trung Thu tới đây, bản mệnh có cát tinh trợ lực nên vận trình khởi sắc, tài lộc đổ đến ào ào. Nhớ có phúc khí bẩm sinh, tuổi hợi thu về không ít lợi nhuận từ công việc chính, nghề tay trái cũng đem về nguồn thu không nhỏ.
Nhìn chung, trong thời gian tới, tuổi Hợi có thể ung dung tận hưởng cuộc sống sung túc, không thiếu thốn.
Tuổi Sửu
Người tuổi Sửu không thích nói nhiều. Bề ngoài họ có thể tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong là trái tim ấm áp, luôn quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh.
Từ dịp Trung Thu này trở đi, tuổi Sửu được quý nhân nâng đỡ, Thần Tài chiếu cố lại cộng thêm năng lực xuất chúng nên mọi việc diễn ra suôn sẻ. Người tuổi Sửu đang làm ăn kinh doanh sẽ gặp được khách hàng tiềm năng mang lại những dự án có lợi nhuận lớn. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng có cơ hội tăng thu nhập.
*Bài viết chỉ mang tính chất minh họa!