Đúng ngày 2/9, ngưới tuổi Mão làm gì cũng hanh thông, xuôi thuận. Con giáp may mắn có khả năng xử lý vấn đề vô cùng tài tình nên chẳng có điều gì có thể cản bước bạn. Tài lộc của con giáp trong giai đoạn này dư dả. Con giáp có cơ hội thu về những nguồn lợi khổng lồ từ những phi vụ làm ăn trước đó. Dù con giáp quyết định tái đầu tư hay chuyển hướng sang một lĩnh vực mới đều sẽ thành công tốt đẹp.

Nhìn chung, vận trình con giáp này trong thời gian tới không có gì ngăn trở. Với phúc khí có được này, người tuổi Mão vượng tài lộc, mọi việc hanh thông, đón nhận nhiều tin vui.

Người tuổi Mão tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Công việc đã được dàn xếp ổn thỏa, con giáp trong giai đoạn này chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Bên cạnh đó, Mão sẽ có nhiều dịp mở rộng các mối quan hệ xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai.

Tuổi Tỵ

Đúng ngày 2/9 là thời điểm người tuổi Tỵ hốt vàng hốt bạc. Con giáp này cố gắng hết sức, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và thu được thành quả như mong muốn, khiến mọi người ngưỡng mộ. Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng kiếm về một khoản bộn tiền cho mình. Đó là công sức hoàn toàn xứng đáng với bạn vì đã cống hiến không mệt mỏi suốt thời gian qua.

Cụ thể, người làm công ăn lương được thưởng nóng vì tìm ra hướng phát triển mới cho tập thể, trong khi đó, người làm đầu tư kinh doanh nhận được lãi lời từ những mối đầu tư đúng đắn trước đó.

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Nhờ có cát tinh che chở, tuổi Tỵ được tiếp xúc với nhiều cơ may hơn hẳn. Lại thêm bản tính cần cù, chăm chỉ, chẳng ngại khó, con giáp này ắt sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo, thậm chí người vừa mới tiếp xúc với môi trường làm việc mới cũng sẽ được đánh giá cao.

Người làm công ăn lương được nhận thưởng vào cuối tuần, trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, đặc biệt nếu như bạn vẫn còn trẻ tuổi.

Tuy nhiên, sao Thiên Cẩu chiếu mệnh cũng chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Dù đang kiếm được nhiều tiền thế nào đi nữa thì khi thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, bạn cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Chuyện tình cảm lại là một điểm sáng nữa trong vận trình của bản mệnh. Dường như bạn đã bước qua khỏi quá khứ và có những suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn về tình yêu. Bạn sẵn sàng gặp gỡ những đối tượng được giới thiệu, hi vọng tìm được người phù hợp với mình.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp tuổi Dần thuộc tuýp người ham kiếm tiền, ngại tiêu tiền. Họ lại biết cách quản lý tài chính nên sẽ sớm có của ăn của để.

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Con giáp tuổi Dần khá tiết kiệm, ngoài việc chi cho những khoản cần thiết, họ sống rất tiết kiệm. Người tuổi này hợp duyên đầu tư, kinh doanh nên làm ăn buôn bán thường rất mát tay, thuận buồm xuôi gió.

Con giáp này có tầm nhìn xa, rất giỏi trong việc đầu tư dài hạn. Một khi đã đặt ra mục tiêu nào thì họ sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để đạt mục tiêu đó. Khi cơ hội đến tay, con giáp này không dễ dàng bỏ lỡ.

Cũng bởi vậy mà họ đầu tư, kinh doanh sẽ sinh lời lớn. Càng về sau, họ càng có cuộc sống ấm êm, sung túc như mong đợi.

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