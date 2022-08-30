Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 31/8/2022, 3 con giáp gặp họa hao tài, tài lộc vơi mất, vận trình lao đao, tình cảm không mấy êm đẹp

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 11:51

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 31/8/2022, có 3 con giáp đen đủi đủ đường, tình duyên trắc trở.

Tuổi Tý

Những người làm ăn, làm chủ gặp khá nhiều biến động, thử thách xuất hiện nhiều hơn đòi hỏi bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Tốt nhất, tuổi Tý nên duy trì những gì đang có, hạn chế đầu tư mạo hiểm hay vội vàng mở rộng quy mô kinh doanh.

Sức khỏe của tuổi Tý có dấu hiệu giảm sút so với thời gian trước. Bản mệnh thường gặp các vấn đề về tâm lý do suy nghĩ quá nhiều, dễ dẫn tới tình trạng mệt mỏi, chán nản, đau nửa đầu... Thời điểm này, bản mệnh dễ gặp họa huyết quang vì thế khi tham gia giao thông hay vận hành máy móc đều phải cẩn trọng.

Về phương diện tình cảm, người độc thân lận đận, khó tìm được người tâm đầu ý hợp. Bản mệnh dù có người quan tâm nhưng chuyện không đi đến đâu. Người đã có gia đình thì thường xuyên gặp bất hòa, thậm chí còn tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân vào.

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 31/8/2022, 3 con giáp gặp họa hao tài, tài lộc vơi mất, vận trình lao đao, tình cảm không mấy êm đẹp - Ảnh 1
Về phương diện tình cảm, tuổi Tý độc thân lận đận, khó tìm được người tâm đầu ý hợp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ dù có cẩn thận đến mấy thì vẫn dính họa tam tai. Vận tiền bạc, sức khỏe, công việc đều bị sa sút. Dù bạn làm việc rất nỗ lực nhưng cấp trên vẫn không cho bạn cơ hội được thăng tiến mà lại dành vị trí ấy cho người khác.

Bài học rút ra chính là đủ thôi chưa đủ mà cần biết cách khéo ăn khéo nói nhất là trong môi trường như hiện tại. Đừng buồn, hãy cố gắng chứng minh năng lực của mình, nhất định một ngày nào sẽ được nhìn nhận thôi.

Tiền bạc có chút hao hụt vì bạn phải chi tiêu quá nhiều, người thân đang khó khăn nên bạn muốn cho họ vay nhưng lại túng thiếu, phải đi vay chỗ nọ đập chỗ kia càng làm bạn đau đầu. Suy nghĩ quá nhiều về trách nhiệm và tình nghĩa làm cho tuổi Ngọ hao mòn sức khỏe. Nhanh thôi mọi thứ sẽ qua đi. Chỉ cần qua ngày mai thì mọi sự lại như ý.

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 31/8/2022, 3 con giáp gặp họa hao tài, tài lộc vơi mất, vận trình lao đao, tình cảm không mấy êm đẹp - Ảnh 2
Vận tiền bạc, sức khỏe, công việc của Ngọ đều bị sa sút. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai, thứ Tư ngày 31/8/2022, sẽ thật sự là một thử thách trong chuyện tình cảm đối với người tuổi Thân. Sẽ không dễ để người tuổi Thân tìm được nửa kia của mình trong thời điểm này. 

Về vấn đề công việc của người tuổi Thân trong ngày mai có khá nhiều biến động. Tuy nhiên, người tuổi Thân không nên lo lắng bạn chỉ cần làm tốt côn việc của mình thì mọi việc xui xẻo sẽ tự qua đi. 

Về đường tài lộc, đây là thời gian kém sắc đối với người mang tuổi Thân, tiền làm ra sẽ khó có thể giữ được do phải chi tiêu nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, với bản tính cần kiệm của mình, người tuổi Thân vẫn có thể trang trải được khá tốt trong cuộc sống. Đặc biệt, tuổi Thân càng cần lưu ý về vấn đề tranh chấp tiền bạc, tuổi Thân nên cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn, nhất là người trong gia đình.

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 31/8/2022, 3 con giáp gặp họa hao tài, tài lộc vơi mất, vận trình lao đao, tình cảm không mấy êm đẹp - Ảnh 3
Về đường tài lộc, đây là thời gian kém sắc đối với người mang tuổi Thân. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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