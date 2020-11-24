Đúng ngày mai thứ Tư 25/11/2020, 4 con giáp này tiền chạm nóc, ngủ ngon giấc, mua sắm điều độ

Theo tử vi 12 con giáp, Dần có công việc viên mãn, tình yêu thăng hoa, muốn gì được nấy trong thời điểm vàng son này. Bạn gặp được ý trung nhân, tâm đầu ý hợp. Ngày hôm nay, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui lớn đến với mình, lộc lá sẽ đổ về liên tục khiến bạn không đỡ kịp.

Trong chuyện tình cảm, bạn gặp được người như ý nhưng lại nhút nhát không dám mở lòng. Đây là điều khiến bạn không thể thoát khỏi kiếp FA. Lời khuyên cho bạn trong thời điểm này nên mở lòng hơn để đón nhận nhân duyên tốt đẹp nhất.

Ngày hôm nay, Tỵ có nhiều suy nghĩ tích cực nên vận trình tiến triển không ngừng, tiền bạc cũng chạm đỉnh. Bạn đạt được nhiều thành tựu, công việc được giao hoàn thành đúng hạn. Vì vậy bạn được cấp trên đánh giá cao, năng lực được thể hiện hết mình.

Tỵ tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Tỵ tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng có nhiều thời gian dành cho đối phương hơn. Cả hai tâm đầu ý hợp nên có mối nhân duyên như ý. Nói chung tâm trạng của bạn trong ngày vô cùng thoải mái.

Tuổi Dậu

Dậu có nguồn thu nhập ổn định, muốn gì được nấy, tiền bạc chạm đỉnh. Trong công việc, cấp trên có cái nhìn tốt hơn về bạn. Trong chuyện tình cảm, ý trung nhân của bạn sẽ xuất hiện và giúp vận trình của bạn khởi sắc, tràn đầy năng lượng hơn. Nói chung bạn nên tập trung hết sức vào công việc, chắc chắn sẽ có vận trình vô cùng hanh thông.

Dậu có tài lộc chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Dậu là con giáp may mắn, gánh hết tài lộc của thiên hạ không sợ kẻ xấu hãm hại. Vận tài chính của bạn trong thời điểm này khá vượng sắc, làm một tiêu mười, không lo thiếu trước hụt sau.

Tuổi Sửu

Những nỗ lực, cố gắng của bạn bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn, công việc được tiến triển thuận lợi, công danh phất phới. Nói chung thời điểm này bạn không sợ ai hãm hại, một bước lên mây nắm giữ chức vụ cao nhất.

Trong chuyện tình cảm, bạn nên quan tâm đến đối phương nhiều hơn. Đừng vô tâm hay chỉ lo công việc mà làm tổn thương người mình yêu thương.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm