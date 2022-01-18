Đúng ngày mai, thứ Tư 19/1/2022, nắng Xuân cận kề, 3 con giáp 'năng nhặt chặt bị', tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài, đón Tết ngập trong TÀI LỘC

Tâm linh - Tử vi 18/01/2022 06:19

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Tư 19/1/2022, 3 con giáp may mắn siêng năng chăm chỉ nên tích góp được tài sản lớn, tha hồ đón Tết cực hoan hỉ.

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, cục diện Lục Hợp xuất hiện che chở cho vận trình hôm nay của người tuổi Tý thêm phần suôn sẻ và nhẹ nhàng. Vốn tính hòa đồng và nhiệt tình, con giáp này dù đi đến đâu cũng nhận được rất nhiều sự yêu quý của mọi người. Chính vì thế nên khi gặp phải khó khăn, bạn luôn nhận được không ít sự giúp đỡ từ người xung quanh.

Thực Thần còn mang tới những cơ hội kinh doanh béo bở từ những mối quan hệ bạn đã xây dựng vững vàng trừ trước đó, quan trọng là bản mệnh sẽ nắm bắt được tới đâu mà thôi. Nếu không đủ tự tin, đừng quên hỏi thêm từ những người có kinh nghiệm.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thiên Ấn nhập cục giúp người tuổi Sửu phát huy được những thế mạnh vốn có trong công việc của mình. Tuy có vài vấn đề phát sinh nửa chừng nhưng nhìn chung bạn vẫn có thể kiểm soát tình hình bằng tài năng phong phú và cách ứng biến linh hoạt của mình.

Thời điểm con giáp may mắn tập trung cho công việc chính là lúc bạn tỏa ra sức hút vô cùng khó cưỡng, đặc biệt là với người khác phái. Cứ thế, bạn khiến không ít trái tim “rung rinh” mà không hề hay biết đấy. Đào hoa nở rộ bất ngờ, rất có thể người độc thân sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp với mình.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chính Tài báo hiệu những tin vui trên đường tài lộc của người tuổi Dần. Tiền bạc rủng rỉnh, hết rồi lại có, không còn phải đắn đo quá nhiều như trước đó. Nếu thời điểm này đang có hứng thú với dự án đầu tư hay kinh doanh nào đó, bạn có thể thử sức.

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý tìm hiểu kỹ càng trước khi đổ tiền đầu tư, đừng vì nghe lời dụ dỗ của người khác hay quyết định vội vàng vì tham cái lợi trước mắt mà tiền mất tật mang. Con giáp hãy sử dụng những kinh nghiệm trong quá khứ cũng như óc phán đoán nhạy bén để tránh phải phạm sai lầm tai hại.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày con giáp may mắn tử vi thứ Tư

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 1 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 1 giờ 30 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 2 giờ 3 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’