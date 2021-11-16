Đúng ngày mai, thứ Tư 17/11/2021, 3 con giáp một bước lên mây, tự tin thể hiện bản lĩnh, nắm phần thắng trong tay

Tâm linh - Tử vi 16/11/2021 06:09

Tử vi 12 con giáp cho biết, ngày mai, thứ Tư 17/11/2021, 3 con giáp may mắn một bước lên mây, làm việc gì cũng thuận lợi thăng tiến.

Tuổi Tỵ

Trong ngày có Thiên Ấn che chở, người tuổi Tỵ có thể sẽ giành được những bước tiến mới trên con đường sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, những khó khăn chỉ càng tạo điều kiện cho con giáp này thể hiện những góc khuất trong năng lực của mình.

Đầu ngày bạn cảm thấy khá vất vả với hàng loạt công việc đổ dồn nhưng cuối cùng mọi việc được xử lý ổn thỏa. Có thể nói hôm nay là ngày làm việc tất bật, nhưng bù lại, mọi việc đều đâu vào đấy.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ có Tam Hợp trợ lực, người tuổi Ngọ có một ngày vượng duyên vượng tài, đỏ cả tình lẫn tiền, mưu sự dễ thành. Các cặp đôi đang sống trong ngày thu nồng nàn yêu thương, và cả hai đều vô cùng trân trọng hạnh phúc hiện tại.

Hôm nay, những chú Ngựa có cát khí vây quanh nên nếu muốn mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh, chuyển việc, đầu tư vào lĩnh vực mới, kí kết hợp đồng, triển khai dự án thì hãy tiến hành ngay nhé. Hiếm khi mọi thứ hanh thông suôn sẻ, được cả thiên thời địa lợi nhân hòa như thế này.

Chính Ấn nâng đỡ, công việc trong ngày của con giáp này cũng nhờ thế mà dễ thở hơn. Bản mệnh sắp xếp công việc khá tốt, không gây ra sai sót gì, được cấp trên khen ngợi. Điều này rất tốt cho con đường tiến thân phía trước của tuổi Ngọ. Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội của mình nhé.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tỷ Kiên nhập cục cho thấy con giáp tuổi Tuất này đang rất tự tin vào năng lực của mình. Bạn biết rằng mình cần phải đi theo con đường nào để có thể phát huy hết khả năng. Quyết đoán và dứt khoát, bạn không để cho mình để lỡ bất cứ một khoảng thời gian nào để tiến bước tới thành công.

Với sự phán đoán chính xác của mình, con giáp may mắn này có thể đưa ra những quyết định chính xác vào đúng thời điểm, nhất là trong vấn đề tài chính nên có thể thu về khoản lợi không nhỏ, hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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