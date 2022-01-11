Đúng ngày mai, thứ Tư 12/1/2022, mây đen giăng kín lối, 3 con giáp một phút bất cẩn gặp họa TRỜI giáng, mắc sai sót khó lòng sửa chữa

Tâm linh - Tử vi 11/01/2022 12:11

Tử vi 12 con giáp cho biết, thứ Tư 12/1/2022, mây đen giăng kín lối, 3 con giáp gặp đủ điều xui rủi, họa giáng bất ngờ, trở tay không kịp.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Ngọ Mão Tương Phá có thể là nguyên nhân khiến phương diện tình cảm của con giáp này gặp nhiều trục trặc, buồn nhiều hơn vui. Với những người đã lập gia đình, tình cảm giữa bạn và người ấy đang có dấu hiệu rạn nứt, bạn cần phải chú ý và trò chuyện, tâm sự với nửa kia nhiều hơn.

Vận xui còn đeo bám những chú Mèo trên đường tài lộc do ảnh hưởng của Kiếp Tài hung tinh. Ngày hôm nay, nguy cơ mất tiền, hao tổn tài chính của mệnh chủ rất cao. Tốt nhất là hạn chế các khoản không cần thiết, thận trọng với các quyết định tài chính chi tiết và cố gắng bảo vệ tốt tài sản của mình.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ – Ngọ Tự Hình khiến người tuổi Ngọ mệt mỏi vì những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm trong đầu. Bản mệnh thậm chí còn lo lắng nhiều thứ chưa hề xảy ra rồi lại tự trách mình, tâm trạng rất thiếu lạc quan. Nếu không sớm tìm cách khắc phục, bạn có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển trong hôm nay.

Mệnh chủ vốn là người thông minh và nhanh nhẹn, tuy nhiên đôi khi, bạn lại quá nóng vội, gây ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định. Nếu còn chưa chắc chắn với suy nghĩ của mình, hãy thoải mái trao đổi với những người xung quanh.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thiên Quan giáng họa nhắc nhở người tuổi Thân cần làm việc cẩn thận và tính toán kĩ càng trong hôm nay để hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Tiểu nhân vận của bạn đang khá lớn, chỉ một phút bất cẩn, bạn cũng có thể để kẻ xấu nắm thóp và gây bất lợi cho mình.

Vì thế, bạn nhớ phải bình tĩnh xử lý tình huống chứ đừng để bị kích động. Hãy thể hiện bản lĩnh của mình bằng sự điềm tĩnh và khôn ngoan trong cách đối đáp, hành động với những kẻ tiểu nhân.

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Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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