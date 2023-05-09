Đúng ngày mai, thứ Tư 10/5/2023, đường quan lộ rộng mở, 3 con giáp nằm êm trên đống tiền, may mắn vồ vập, thuận lợi trăm bề

Tâm linh - Tử vi 09/05/2023 07:55

Sang ngày thứ Tư 10/5/2023, 3 con giáp sẽ bất ngờ trở thành đại gia nhờ vận may tài lộc ập đến. Nghèo khổ chỉ còn là quá khứ, giàu sang sẽ kéo tới và vinh hoa phú quý vây quanh.

Tuổi Mão

Thiên Tài đem tới tin vui về tài lộc cho người tuổi Mão. Người chăm chỉ với các công việc làm thêm nhận được sự tin tưởng của đối tác, đem về khoản tiền tương xứng với công sức đã bỏ ra. Bạn có động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào may mắn của mình. Bạn chớ nên chi tiêu khoản tiền này một cách bừa bãi cho những sở thích hoặc nhu cầu nhất thời. Tốt nhất, hãy nghĩ đến việc đầu tư hoặc gửi tiết kiệm, giúp tiền đẻ ra tiền.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Bắc phía ngoài nhà bếp, bếp lò và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/5/2023, đường quan lộ rộng mở, 3 con giáp nằm êm trên đống tiền, may mắn vồ vập, thuận lợi trăm bề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Mộc sinh Hỏa là dấu hiệu tốt lành trên phương diện xã giao của người tuổi Tị. Bạn có tính cách chân thành và cởi mở nên được nhiều người yêu mến. Thậm chí, quý nhân của bạn sẽ xuất hiện và giúp đỡ bạn rất nhiều trên phương diện sự nghiệp.

Người độc thân cũng nhận được sự quan tâm và yêu mến của người khác. Hôm nay, bạn có thể được giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Vì thế, hãy mở lòng trò chuyện với đối phương, có thể đó chính là người bạn chờ đợi đã lâu.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần và Tài Thần đều xuất hiện ở hướng Tây Nam.

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/5/2023, đường quan lộ rộng mở, 3 con giáp nằm êm trên đống tiền, may mắn vồ vập, thuận lợi trăm bề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất gặp nhiều điều thuận lợi trong chuyện làm ăn. Bạn có thể thu hồi vốn nhanh chóng từ những khoản đầu tư đúng đắn trước đó. Cũng nhờ vậy, bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào các quyết định của mình.

Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Lãnh đạo có thể trao cho bạn những cơ hội để bạn khẳng định vị thể của bản thân. Hãy sẵn sàng nhận nhiệm vụ, tiềm năng của bạn sẽ còn giúp bạn tiến rất xa.

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ khuyên bạn rằng nếu tình cảm đã hết thì đừng nên níu kéo mãi. Bạn nên để cho quá khứ ngủ yên, sống với hiện tại và hướng tới tương lai. Hãy luôn giữ tinh thần tích cực để đón chờ những điều tốn đẹp xuất hiện ở phía trước.

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/5/2023, đường quan lộ rộng mở, 3 con giáp nằm êm trên đống tiền, may mắn vồ vập, thuận lợi trăm bề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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