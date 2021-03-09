Đúng ngày mai thứ Tư, 10/3/2021: 3 con giáp được ông trời để mắt, tiền bạc rủng rỉnh tiêu xài, công việc bứt phá

Tâm linh - Tử vi 09/03/2021 07:36

Theo tử vi ngày mới, vào đúng thứ Tư, ngày 10/3/2021, 3 con giáp sau mãn nguyện mọi bề bởi công việc tiến triển vượt bậc, tiền bạc dư dả, lại thêm duyên tình đỏ thắm lên hương.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới cho hay, con giáp này sẽ có một ngày thành công vượt trội, từ đây sự nghiệp hanh thông bước lên một nấc thang mới, vượt ngoài tầm mong đợi của họ.

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 Tuất thành công vượt trội - Ảnh minh họa: Internet

Trong suốt thời gian qua, công việc của Tuất không được thuận lợi. Theo tử vi 12 con giáp, nhiều khó khăn giăng mắc ngáng trở khiến công việc đình trệ, khó khăn nối tiếp khó khăn, nhiều khi khiến con giáp này lao đao nản lòng có ý định bỏ cuộc.

Tuy nhiên, giai đoạn này, ông trời bắt đầu thuận tình để mắt và ban lộc tài cho Tuất. Bắt đầu từ ngày mai, Tuất có một quý nhân phù trợ, đưa ra cách thức, phương pháp làm mới, gỡ nút khó khăn, khiến công việc của Tuất trở nên trôi chảy. Tiền bạc vì vậy cũng rộng đường theo về, chật nhà chật két.

Thành công này khiến Tuất được đồng nghiệp và lãnh đạo công ty đánh giá cao, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp trong thời gian tới.

Tuất cũng nên chú trọng vấn đề sức khỏe, dành thời gian luyện tập thể thao, ăn ngủ điều độ để tránh các bệnh liên quan đến xương khớp như đau chân, đau tay… gây ảnh hưởng đến cuộc sống.

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới, Dần có một ngày ngập tràn hỷ sự. Niềm vui này xuất phát từ công việc. Có thể Dần sẽ ký kết thành công một hợp đồng lớn hoặc cũng có thể nhận được lợi nhuận béo bở từ một dự án đầu tư nào đó… Tiền bỗng chốc chật ví, chật nhà, khiến con giáp này dư dả mua nhà đổi xe, sắm quà cáp đền đáp công ơn nuôi dạy cho bố mẹ, anh em.

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 Dần tiền bạc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tiền tiêu mấy cũng hết, Dần nên dành tiền đầu tư cho công việc, có thể mua sắm thêm các loại máy móc, học thêm các lớp chuyên ngành hoặc nâng cao trình độ tiếng Anh để sự nghiệp được thuận lợi.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ sẽ có một ngày rực rỡ cả trong tình yêu và tiền tài.

Chuyện tình cảm của Tỵ khởi sắc khi cả hai ngày càng gắn bó mật thiết với nhau. Trước đây, do quá bận bịu công việc nên họ đã dành cho nhau quá ít thời gian, dẫn đến chưa hiểu hết tình cảm cũng như tính cách của đối phương, đôi khi không tránh khỏi những giận dỗi, cãi vã.

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 Tỵ tình yêu lên hương - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu của họ từng có lúc đứng chông chênh bên bờ vực thẳm. Rất may, một phép màu thần kỳ đã kéo họ lại với nhau. Những chia sẻ chân tình của Tỵ đã chính thức chinh phục được trái tim "nửa kia" của mình, hứa hẹn một đám cưới như trong mơ.

Không chỉ vậy, con giáp này còn đón nhận được sự ưu ái của Thần Tài, khiến tiền chẳng lúc nào vơi trong túi, tiêu xài thoải mái. Tuy nhiên, Tỵ cũng cần tiết kiệm, tránh tiêu xài hoang phí không cần thiết mà tiền của thất thoát, tiêu tán.

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.

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