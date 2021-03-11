Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 12/3/2021: 3 cung hoàng đạo tài chính phát triển, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Đây cũng là thời điểm bạn nên cân nhắc về con đường sự nghiệp của bản thân, liệu có tiếp tục công việc hiện tại hay không, hoặc chuyển sang một nơi khác với nhiều quyền lợi và lợi ích cao hơn?

Hôm nay là một ngày cực kì may mắn đối với Thiên Bình khi các dự án bạn đang thực hiện đều mang lại kết quả tốt cho công ty và điều này khiến các sếp của bạn cực kì hân hoan. Năng lực công việc của bạn ngày càng phát triển và đạt được sự tín nhiệm từ phía đồng nghiệp, lãnh đạo trong công ty.

Dù lựa chọn của bạn là như thế nào đi chăng nữa, không thể phủ nhận rằng con đường sự nghiệp của bạn đang thăng hoa và bạn sẽ nhận lại được những phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bạn đã bỏ ra.

Màu may mắn: Trắng và xanh dương.

Con số may mắn: Số 18.

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, hôm nay Nhân Mã sẽ được nhận những nhiệm vụ công việc mới hơi quá sức với bạn. Tuy nhiên, đây chính là những cơ hội mới dành cho Nhân Mã để có bước đi đột phá trong sự nghiệp của mình.

Những dự án mới bạn được giao chính là sự thử thách mà sếp của bạn dùng để đánh giá khả năng xử lý vấn đề của bạn. Có thể họ đang cân nhắc 1 vị trí mới nào đó trong công ty và họ đang suy nghĩ về việc đưa bạn vào vị trí này.

Nhân Mã đột phá trong sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tài chính của bạn có sự chuyển biến tốt khiến người khác phát hờn khi các dự án bạn quản lý đều đạt thành tích cao và bạn nhận được rất nhiều tiền thưởng từ công việc của mình.

Điều này cho phép bạn có thể thoải mái trong thời gian sắp tới để mua vài món đồ bạn yêu thích đã lâu, hay đơn giản chỉ là thoải mái thưởng thức những món ăn mới bạn chưa có cơ hội để thử ở khu vực bạn sinh sống.

Giờ may mắn: 9h -10h.

Màu may mắn: Xanh lá.

Con số may mắn: Số 3.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Sau một khoảng thời gian làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình vì công việc, giờ đây là lúc Song Ngư bước lên 1 vị trí mới trong sự nghiệp của mình.

Một vị trí quản lý dự án mới đang được cân nhắc dành cho Song Ngư và bạn cần cố gắng thể hiện bản thân rằng bạn có thể xử lý công việc đó. Các đồng nghiệp và lãnh đạo của bạn trong thời gian tới sẽ không ngừng quan sát xem năng lực của bạn có thích hợp vị trí này hay không đấy Song Ngư.

Song Ngư có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tài chính của bạn cũng có sự thay đổi, hầu bao của bạn đã tăng đáng kể sau khi những khoản tiền tiết kiệm đã mang đến cho bạn những khoản lãi khá cao.

Điều này giúp bạn đạt được chỉ tiêu đề ra từ đầu năm, đó là để dành một khoản tiền đủ để cho bạn đi du lịch trải nghiệm ở một nơi bạn chưa bao giờ đến. Giờ là lúc bạn đã sẵn sàng về tài chính và bắt đầu đi khám phá thế giới được rồi.

Giờ may mắn: 14h -15h.

Màu may mắn: Đỏ.

Con số may mắn: Số 33.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.