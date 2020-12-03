Đúng ngày mai thứ Sáu 4/12, 4 con giáp thăng chức tăng lương, tài khoản tăng báo động

Tâm linh - Tử vi 03/12/2020 06:15

Dưới đây là những con giáp may mắn nhận được quyết định thăng chức tăng lương, tài khoản ngân hàng nhảy số ầm ầm đúng ngày mai thứ Sáu 4/12.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất Tỵ là con giáp may mắn, vận tài chính có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Bạn có suy nghĩ tích cực nên đạt được khá nhiều thành công trong công việc. Những việc bạn làm đều được công nhận, tiền bạc đổ về tiêu không hết. Thế nên hãy tận dụng cơ hội tốt này để thực hiện dự định ấp ủ bấy lâu nay.

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Tỵ là con giáp may mắn công danh vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của Tỵ phát triển vượng sắc. Người độc thân tìm được đối tượng ưng ý, có tiếng nói chung nên cả hai vô cùng hòa hợp. Người có gia đình, vợ chồng không còn cãi vã hay xích mích nhiều như trước. Cả hai bắt đầu học lắng nghe và thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Tuổi Ngọ

Hãy tận dụng cơ hội hiện tại để đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Chắc chắn cấp trên sẽ có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Vận trình của bạn có điểm sáng nổi bật, được cấp trên công nhận tài năng, đồng nghiệp cũng khá nể phục bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều tốt lành nhất này.

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Ngọ có công việc ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ nên giữ vững tinh thần làm việc trong thời điểm này. Hãy ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để không làm ảnh hưởng đến vận trình công việc của mình.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân có vận trình khá ổn định, tiền bạc không lo túng thiếu. Trong công việc, bạn được cấp trên trọng dụng, cơ hội kiếm tiền đổ về tiêu không hết. Trong chuyện tình cảm, cả hai bắt đầu lắng nghe và thấu hiểu nhau nhiều hơn.  

Thời điểm này nếu có ý định đầu tư vào lĩnh vực nào đó, hãy thoải mái thử sức. Vì đây là cơ hội tốt để bạn thực hiện được những dự định ấp ủ bấy lâu nay.

Tuổi Dậu

Tin tốt cho những người tuổi Dậu, công việc kinh doanh hồng phát, buôn một lời mười. Thời gian trước đây bạn đã đối mặt với nhiều khó khăn và bây giờ đã giải quyết êm đẹp. Thế nên hãy chuẩn bị tinh thần để làm việc tốt hơn, tập trung hết mình để đạt được thành tựu như ý.

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Dậu đạt được thành tựu lớn - Ảnh minh họa: Internet

Vận tài chính của bạn có nhiều chuyện như ý, muốn gì được nấy. Bạn có tấm lòng lương thiện nên gặt hái được nhiều thành quả tốt. Bên cạnh đó còn được quý nhân nâng đỡ, tiền bạc không lo túng thiếu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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