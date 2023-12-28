Đúng ngày mai, thứ Sáu 29/12/2023, Thần Tài gõ cửa vào nhà, 3 con giáp như 'cá chép lội ngược dòng hóa rồng', sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc ùa về nhà, phú quý hơn vạn người

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 17:50

Thần Tài gõ cửa vào nhà, 3 con giáp như 'cá chép lội ngược dòng hóa rồng', sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc ùa về nhà, phú quý hơn vạn người.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thông, tốt đẹp. Công việc đạt được nhiều thành tích tốt nhờ vào trực giác nhạy bén cũng như ý chí kiên cường của người tuổi này. Con giáp này được Thực Thần hậu thuẫn nên có nhiều nguồn thu mới. Ngoài ra, bản mệnh còn nhận được nhiều lời mời cộng tác kéo dài đến cuối năm nên không cần quá lo lắng về tiền bạc.

Về vận tình duyên, con giáp may mắn này thể hiện được sự hòa nhã trong các mối quan hệ và nhất là trong tình cảm lứa đôi. Bạn luôn đặt mình vào vị trí của đối phương để suy xét cảm xúc của họ, từ đó điều chỉnh bản thân để hòa hợp với nhau hơn.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 29/12/2023, Thần Tài gõ cửa vào nhà, 3 con giáp như 'cá chép lội ngược dòng hóa rồng', sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc ùa về nhà, phú quý hơn vạn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Cát Tinh trợ vận giúp cho người tuổi Ngọ sẽ có tầm nhìn xa trông rộng. Nhờ đó, tuổi này thu được một khoản tiền rủng rỉnh, dồi dào. Những kế hoạch đang tiến triển theo đúng như những gì mà người tuổi này vạch ra trước đó. Nhất là những người làm ăn kinh doanh sẽ nhận được nguồn lợi nhuận “khủng” từ việc đầu tư làm ăn. Riêng những người làm công ăn lương thì nguồn thu nhập vẫn duy trì đều đều. 

Vận trình tình cảm tương đối ổn định. Bạn cảm thấy thoải mái hơn khi không yêu đương, không thuộc về ai đó. Đối với bạn, yêu cũng được mà không yêu vẫn vui nhưng nếu không có tiền thì đó mới là điều thật đáng sợ. 

 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 29/12/2023, Thần Tài gõ cửa vào nhà, 3 con giáp như 'cá chép lội ngược dòng hóa rồng', sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc ùa về nhà, phú quý hơn vạn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Tính cách thích giúp đỡ người khác giúp người tuổi này nhận được cảm tình từ cấp trên, đồng nghiệp. Từ đó, con đường công danh khá rộng mở nên bản mệnh hãy tận dụng thời gian phát huy mọi năng lực và bản lĩnh của mình. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tiến triển khả quản. Tâm trạng của bạn cảm thấy vui tươi, tràn đầy sức sống khi tìm được cho mình một người bạn đời có chung suy nghĩ, lý tưởng giống như mình. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 29/12/2023, Thần Tài gõ cửa vào nhà, 3 con giáp như 'cá chép lội ngược dòng hóa rồng', sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc ùa về nhà, phú quý hơn vạn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Ba 26/12/2023, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng', trúng số độc đắc, chuyển vận sang giàu viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Ba 26/12/2023, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng', trúng số độc đắc, chuyển vận sang giàu viên mãn

Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng', trúng số độc đắc, chuyển vận sang giàu viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 5 giờ 2 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 5 giờ 4 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 5 giờ 7 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 5 giờ 9 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 6 giờ 9 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 7 giờ 9 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 8 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề