Đúng ngày mai thứ Sáu 29/1, 4 con giáp thời tới cản không nổi, tiền bạc vượt mặt, tình duyên cao ngút

Tâm linh - Tử vi 28/01/2021 06:15

Dưới đây là những con giáp may mắn có vận tiền bạc vượt mặt, tình duyên cao ngút khiến ai cũng hờn đỏ mắt đúng ngày mai thứ Sáu 29/1.

Tuổi Sửu

Sửu có suy nghĩ tích cực, năng lượng dồi dào nên vận trình vô cùng vượng sắc. Bạn dám đương đầu với nhiều thử thách lớn mà không sợ ai cản đường, hãm hại. Tuy gặp nhiều rắc rối, khó khăn nhưng bạn vẫn vượt qua nhẹ nhàng mà không cần bất cứ ai giúp đỡ.

con giap may man 1
Sửu là con giáp may mắn kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, kiếm tiền siêu đỉnh. Bước qua năm Tân Sửu, bạn được quý nhân nâng đỡ nên mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, tiền bạc đổ về như thác nước. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần đón chuyện vui bất ngờ.

Tuổi Dần

Ngày hôm nay, Dần có tinh thần làm việc tốt nên công việc thuận buồm xuôi gió. Bạn không chỉ có được may mắn về tiền bạc mà con đường tình duyên cũng vượng sắc không ngừng. Khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cũng đều thực hiện hết sức và đạt được thành tựu như ý bản thân mong muốn.

con giap may man 2
Dần tin vui đổ về liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Dần là con giáp may mắn đón tin vui liên tục đổ về. Tuổi Dần sẽ được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, giải quyết được hết những khó khăn vướng mắc. Thời điểm này, quý nhân xuất hiện nên bạn có thể vượt qua nhiều chuyện khó khăn.

Tuổi Mùi

Mùi có cái Tết ấm no đủ đầy, tiền đổ về như thác nước tiêu hoài không hết. Những việc bạn phụ trách đều có kết quả tốt, thành tựu đạt được nhiều không đếm hết. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng như ý muốn, tìm được duyên lành nên tinh thần cũng khá tốt.

con giap may man 3
Mùi đón cái Tết ấm no hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi được đánh giá cao khả năng thăng tiến. Công việc được quý nhân nâng đỡ nên tiền tài vượng sắc không ngừng. Chuyện tình cảm của Mùi cũng có được nhiều tin vui, người độc thân tìm được duyên lành.

Tuổi Dậu

Dậu được quý nhân nâng đỡ nên làm việc thành công ngoài mong đợi. Những việc bạn làm đều được cấp trên dành lời khen, không còn bị tiểu nhân cản đường thăng tiến. Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui, hãy chuẩn bị đón duyên lành như ý.

Người tuổi Dậu luôn chăm chỉ nên có nhiều cơ hội đổi đời. Bạn tự tin vượt qua nhiều chướng ngại trong thời điểm này và đạt được thành tựu lớn. Dậu có cuộc sống giàu có, công việc thuận lợi hơn thời gian trước, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Được Cát Tinh ‘để mắt’, 3 con giáp tình tiền lưỡng toàn, trước sau đều viên mãn trong 3 tháng tới

Được Cát Tinh ‘để mắt’, 3 con giáp tình tiền lưỡng toàn, trước sau đều viên mãn trong 3 tháng tới

Dưới đây là những con giáp giàu có tình tiền viên mãn, trước sau đều lưỡng toàn không còn gặp bất cứ trục trặc nào trong 3 tháng tới vì được Cát Tinh chiếu mệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang