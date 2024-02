Đúng ngày mai, thứ Sáu 23/2/2024, 3 con giáp phát tài trong chớp mắt, tiền bạc rực rỡ như ánh ban mai, nhà lầu xe sang trong tầm tay

Sự nghiệp ở thời điểm này cũng có nhiều việc không thực sự như ý. Việc quan trọng bản mệnh nên làm lúc này là tìm hiểu xem đó là do vấn đề của chính mình hay do hoàn cảnh. Nếu là do bản thân thì bản mệnh nên tự tìm cách thay đổi, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, miễn là là bản mệnh biết nguyên nhân là gì và tìm cách xử lý chúng.

Vận tình cảm cũng ngập tràn rối ren. Có thể, con giáp này đang để cho cảm xúc lên cao quá đà che mờ lý trí nên dễ nảy sinh nghi ngờ, hiểu lầm đối phương. Các cặp đôi thường xuyên lâm vào cảnh giận hờn, thời gian để quan tâm, chăm sóc nhau cũng không còn nhiều.