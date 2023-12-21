Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/12/2023, 3 con giáp tài lộc vào nhà, an khang thịnh vượng, chẳng bon chen tiền vẫn đầy chặt ví

Tâm linh - Tử vi 21/12/2023 17:33

Theo tử vi 12 con giáp ngày 22/12, 3 tuổi dưới đây được dự đoán phú quý song hành, làm ăn khấm khá, càng nỗ lực càng phát tài.

Tuổi Mão 

Tuổi Mão thời gian này nhận được lời khen từ cấp trên bởi sự trung thành và nhiệt tình của mình. Dù có bao nhiêu cám dỗ từ bên ngoài cùng với hàng loạt lợi lộc chờ đợi nhưng bạn vẫn rất kiên quyết với lựa chọn bạn đầu của mình. Bạn không từ bỏ nơi làm việc mà mình đã gắn bó bấy lâu nên đã ghi dấu ấn rất tốt với cấp trên. Hơn nữa, công việc bạn làm cũng luôn hoàn thành xuất sắc, đó là điều kiện tuyệt vời cho bạn nhận ưu ái, công danh rộng mở.

Có rất nhiều điểm khởi sắc trong tài lộc của người tuổi Mão. Các bạn đón nhận tiền của từ công việc của mình, tiếp đến là còn có thể nhận được tiền thừa kế. Dù là ở góc độ nào thì khả năng tài chính ngày mới của bạn cũng thực sự sáng sủa. Nhiệm vụ của các bạn lúc này là vạch ra một kế hoạch quản lý tài sản của mình thật tốt. lưu ý là phải luôn có phương án dự phòng có các sự cố cần đến tài chính ngoài mong muốn nhé.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/12/2023, 3 con giáp tài lộc vào nhà, an khang thịnh vượng, chẳng bon chen tiền vẫn đầy chặt ví - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/12/2023, 3 con giáp tài lộc vào nhà, an khang thịnh vượng, chẳng bon chen tiền vẫn đầy chặt ví - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Người tuổi Ngọ luôn tỏ ra quyết tâm và sức mạnh của bản thân. Bản mệnh không hề lùi bước trước những thử thách mà thay vào đó, bản mệnh kiên định theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công.

Người tuổi Ngọ thường rất sâu sắc và nghiêm túc trong mọi hành động và sự chăm chỉ cũng như sự chung thuỷ với công việc giúp bản mệnh chinh phục được những mục tiêu quan trọng mà bản mệnh đề ra.

Thời gian này, người tuổi Ngọ sẽ gặp được những bước ngoặt quan trọng. Bản mệnh sẽ vượt qua những rào cản của quá khứ và tiến bước vững chắc trong sự nghiệp. Nhờ vào khả năng nhìn nhận sự việc một cách sắc sảo và đánh giá tình hình một cách linh hoạt, bản mệnh sẽ tận dụng được những cơ hội xuất hiện tại nơi làm việc.

Trong năm tới, người tuổi Ngọ sẽ phô diễn được sức mạnh vốn có của mình. Cách suy nghĩ đổi mới và những hiểu biết chuyên sâu giúp người tuổi Ngọ nhận được sự tôn trọng và khen ngợi, là bệ phòng cho sự nghiệp phát triển không ngừng.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/12/2023, 3 con giáp tài lộc vào nhà, an khang thịnh vượng, chẳng bon chen tiền vẫn đầy chặt ví - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 10 ngày tới (1/1/2024), 3 con giáp xoay chuyển vận mệnh, phú quý lên hương, từ nghèo hóa giàu, cuộc sống muôn phần thịnh vượng

Đúng 10 ngày tới (1/1/2024), 3 con giáp xoay chuyển vận mệnh, phú quý lên hương, từ nghèo hóa giàu, cuộc sống muôn phần thịnh vượng

Đúng 10 ngày tới (1/1/2024), 3 con giáp sau vận may áp đảo, bản mệnh thăng hoa, tài lộc rực sáng hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 7 giờ 5 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 7 giờ 8 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 7 giờ 10 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 7 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 8 giờ 12 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 9 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng