Đúng ngày mai, thứ Sáu 19/11/2021, vận trình lên hương, 3 con giáp được ban LỘC LÁ đầy nhà, làm việc gì cũng suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 18/11/2021 06:09

Tử vi 12 con giáp cho biết, thứ Sáu 19/11/2021, vận trình lên hương, 3 con giáp may mắn làm việc gì cũng suôn sẻ.

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần gặp may mắn về đường tài chính nhờ có Thiên Tài chiếu mệnh. Bản mệnh có thể được hưởng lộc từ những kế hoạch đầu tư kinh doanh tưởng chừng như không có kết quả từ trước đó nên tài vận đang rất dư dả, có khoản tích lũy đáng kể, không sợ thiếu thốn.

Người làm công ăn lương nhận được thêm cơ hội kiếm tiền ngoài lề. Việc này có thể khiến bạn mất nhiều thời gian nhưng bù lại tiền bạc dồi dào, dư dôi thoải mái cho việc chi tiêu hơn nên bạn vẫn cố gắng bằng hết sức mình.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngày có sự xuất hiện của quý nhân Tam Hợp giúp người tuổi Thìn có một ngày suôn sẻ, làm việc gì cũng thuận lợi. Nếu bạn còn độc thân thì chớ từ bỏ cơ hội gặp gỡ với người khác phái trong ngày hôm nay, quý nhân chỉ lối dẫn đường, có thể bạn sẽ tìm thấy tình yêu mà mình đã mong mỏi từ bấy lâu.

Thiên Ấn còn hỗ trợ những chú Rồng trong công việc. Kế hoạch tiến triển thuận lợi theo những gì bạn đã tính toán từ trước. Dù có gặp khúc mắc cũng sẽ nhanh chóng được quý nhân chỉ điểm, tìm ra lối thoát phá vỡ thế bế tắc.

Con giáp may mắn này nhanh nhẹn và biết nắm bắt thời cơ, quảng giao, khéo léo lại có quý nhân giúp nên dễ dàng tỏa sáng ở nơi làm việc. Tất cả những điều này sẽ là bước đệm vững chắc cho con đường thăng tiến của bạn trong tương lai.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Bán Hợp mang đến nhiều tin vui cho người tuổi Thân trong hôm nay. Vận trình gặp hung hóa cát, mọi sự trôi chảy, có thể tiến hành việc quan trọng trong thời điểm này, tỷ lệ thành công khá cao. Hơn nữa, bản mệnh vượng vận quý nhân, các mối quan hệ xã giao ngày càng tốt đẹp, thúc đẩy công việc trôi chảy, sự nghiệp thăng tiến hơn nữa.

Lại thêm Tỷ Kiên trợ lực, tinh thần làm việc của những chú Khỉ nâng cao. Bản mệnh có chí tiến thủ, có tham vọng trong sự nghiệp nên luôn thể hiện thái độ cầu thị, ham học hỏi từ người khác. Điều đó giúp con giáp này dễ dàng “ghi điểm” với lãnh đạo.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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